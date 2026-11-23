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Saša Nikitović i zvanično više nije trener FMP, objavio je klub iz Železnika na svom sajtu.

- Dosadašnji prvi trener Saša Nikitović KK FMP MrBti okončali su saradnju sporazumnim raskidom. Klub i Nikitović su to na zajedničkom sastanku smatrali kao najboljim zajedničkim rešenjem i za klub i karijeru samog trenera, a s obzirom da Nikitović ima nekoliko atraktivnih ponuda.

1/5 Vidi galeriju FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

Ovo je bio drugi mandat Nikitovića u kom je uradio mnogo na planu rezultatskih ambicija i razvoju mladih igrača što je osnovni postulat kluba. KK FMP se ovim putem zahvaljuje Nikitoviću za sve urađeno i želi mu svu sreću u daljoj karijeri i odabiru naredne sredine.

KK FMP će uskoro objaviti novog šefa stručnog štaba putem zvaničnih glasila kluba - stoji u saopštenju FMP.