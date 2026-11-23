NASTAVLJAJU SE PROBLEMI ZA LITVANIJU PRED UTAKMICU SA SRBIJOM! Još jedan bitan košarkaš otpao sa spiska pred meč sa orlovima!
Posle košarkaša Žalgirisa Jonasa Valančijunasa i Ažuolasa Tubelisa, Jokubaitis je treći ključni igrač Litvanije koji će propustiti duel sa Srbijom, na programu u četvrtak u Klajpedi u okviru druge faze Grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Plejmejker Bajern Minhena će propustiti ceo kvalifikacioni prozor, u koji spada i duel s reprezentacijom Bosne i Hercegovine u nedelju u Sarajevu.
Jokubaitis u Evroligi ove sezone u proseku beleži 7,8 poena i 3,9 asistencija za nemački tim.
Adomaitis će za meč protiv reprezentacije Srbije na raspolaganju imati: Plejmejkere: Augustasa Marčuljonisa, Kristupasa Zemaitisa i Vaidasa Karinijauskasa.
Bekove: Dovidasa Gedraitisa, Deividasa Sirvidisa, Margirisa Normantasa i Ignasa Sargijunisa.
Krila: Ignasa Brazdeikisa i Gitis Radževičijusa.
Krilnog centra: Osvaldasa Olisevičijusa.
Centre: Mareka Blaževiča, Gabrijelijusa Maldunasa, Laurinasa Birutisa i Gitisa Masijulisa.
Litvanija je četvrta na tabeli Grupe J sa skorom 4/4, dok je Srbija druga sa šest pobeda i dva poraza.
Time je broj poginulih u izraelskim vojnim operacijama tokom rata koji je u Pojasu Gaze počeo 7. oktobra 2023. porastao na 74.746, a ranjeno je 176.234 osoba.
Veliki broj žrtava i dalje je pod ruševinama, navela je palestinska agencija Vafa.