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Posle košarkaša Žalgirisa Jonasa Valančijunasa i Ažuolasa Tubelisa, Jokubaitis je treći ključni igrač Litvanije koji će propustiti duel sa Srbijom, na programu u četvrtak u Klajpedi u okviru druge faze Grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Plejmejker Bajern Minhena će propustiti ceo kvalifikacioni prozor, u koji spada i duel s reprezentacijom Bosne i Hercegovine u nedelju u Sarajevu.

Jokubaitis u Evroligi ove sezone u proseku beleži 7,8 poena i 3,9 asistencija za nemački tim.

Adomaitis će za meč protiv reprezentacije Srbije na raspolaganju imati: Plejmejkere: Augustasa Marčuljonisa, Kristupasa Zemaitisa i Vaidasa Karinijauskasa.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Litvanija Svetsko prvenstvo u basketu 3x3 za igrače do 23 godine Foto: Printscreen / Arena sport

Bekove: Dovidasa Gedraitisa, Deividasa Sirvidisa, Margirisa Normantasa i Ignasa Sargijunisa.

Krila: Ignasa Brazdeikisa i Gitis Radževičijusa.

Krilnog centra: Osvaldasa Olisevičijusa.

Centre: Mareka Blaževiča, Gabrijelijusa Maldunasa, Laurinasa Birutisa i Gitisa Masijulisa.

Litvanija je četvrta na tabeli Grupe J sa skorom 4/4, dok je Srbija druga sa šest pobeda i dva poraza.

Time je broj poginulih u izraelskim vojnim operacijama tokom rata koji je u Pojasu Gaze počeo 7. oktobra 2023. porastao na 74.746, a ranjeno je 176.234 osoba.

Veliki broj žrtava i dalje je pod ruševinama, navela je palestinska agencija Vafa.