Srpski košarkaš Dragan Apić novi je igrač Ljeide, saopštio je danas španski klub.
Košarka
OTIŠAO JE U ŠPANIJU! Bivši košarkaš Zvezde ima novi klub!
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Doskorašnji centar meksičkog Soles de Mehikalija je sa Ljeidom potpisao ugovor do kraja sezone, sa opcijom da se saradnja produži na dodatnih godinu dana.
Apić (31) je u španskom prvenstvu već nastupao za Breogan i San Pablos Burgos, dok je u karijeri igrao i za Nižnji Novgorod, Zjelonu Goru, Budućnost iz Podgorice, Lokomotivu Kubanj, Crvenu zvezdu, FMP i Vršac.
Dragan Apić Foto: Eurocupbasketball.com, FMP, Starsport©
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Najbolji strelac ABA lige u sezoni 2018/19 u Ljeidu stiže kao zamena za francuskog centra Zakarija Perina, koji je ranije danas prešao u Baskoniju.
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