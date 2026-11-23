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Košarkaš Crvene zvezdeDžonatan Motli je najkorisniji igrač (MVP) 9. kola ABA lige.

Motli je odigrao najbolji meč od kada je obukao dres Crvene zvezde, u duelu sa Cibonom (115:88), on je upisao dabl-dabl učinak, postigao je 21 poen (9/13 iz igre), uz 14 skokova i dve blokade i indeks korisnosti 36.

1/7 Vidi galeriju Džonatan Motli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia/Starsport

Pored njega, istakao se Kvana Luis iz Širokog, koji je imao indeks korisnosti 35 u porazu svog tima od Budućnosti, kao i njegov saigrač Karlo Žganec sa indeksom 32.

U Top 5 se našao i Motlijev saigrač - Čima Moneke, kojie je imao 29 indeks krisnosti, a ubacio je 24 poena uz pet skokova i dve asistencije.

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