Džonatan Motli je postao MVP 9. kola ABA lige, ostvarivši dabl-dabl učinak protiv Cibone uz 21 poen i 14 skokova.
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MOTLI MVP! Osporavani centar Crvene zvezde pkazao klasu!
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Košarkaš Crvene zvezdeDžonatan Motli je najkorisniji igrač (MVP) 9. kola ABA lige.
Motli je odigrao najbolji meč od kada je obukao dres Crvene zvezde, u duelu sa Cibonom (115:88), on je upisao dabl-dabl učinak, postigao je 21 poen (9/13 iz igre), uz 14 skokova i dve blokade i indeks korisnosti 36.
Džonatan Motli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia/Starsport
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Pored njega, istakao se Kvana Luis iz Širokog, koji je imao indeks korisnosti 35 u porazu svog tima od Budućnosti, kao i njegov saigrač Karlo Žganec sa indeksom 32.
U Top 5 se našao i Motlijev saigrač - Čima Moneke, kojie je imao 29 indeks krisnosti, a ubacio je 24 poena uz pet skokova i dve asistencije.
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