Miloš Obrenović je već sa 23 godine imao prvo iskustvo kao prvi trener seniorskog tima, kada je 2011. vodio ekipu Slobode iz Užica. Dalja karijera ga je vodila u Vardu iz Višegrada, radio je kao koordinator mlađih selekcija ekipe Darušafake, a bio je pomoćni trener i u Banvitu. Od 2019. do 2022. bio je trener kadetske ekipe Crvene zvezde i uspešno radio u mlađim kategorijama, a zatim se opet vratio seniorskoj košarci u ekipi Jahorine. Klub je napustio 2025. kada je postao pomoćni trener u ekipi Karšijake gde se zadržao do danas.