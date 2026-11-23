FMP PREDSTAVIO NOVOG TRENERA! U Železnik stigao čovek koji je sa Srbijom osvajao medalje, radio je u Zvezdi, a sada će predvoditi Pantere!
Mladi stručnjak, koji je kroz karijeru profilisan kao izuzetan stručnjak u radu sa mladim igračima preuzeće ulogu šefa stručnog štaba KK FMP.
Ovakva odluka donesena je imajući u vidu da je razvoj mladih igrača, koji čine okosnicu ekipe Pantera i mladost, energiju i sada već bogato iskustvo rada sa mladim igračima trenera Obrenovića.
Miloš Obrenović je već sa 23 godine imao prvo iskustvo kao prvi trener seniorskog tima, kada je 2011. vodio ekipu Slobode iz Užica. Dalja karijera ga je vodila u Vardu iz Višegrada, radio je kao koordinator mlađih selekcija ekipe Darušafake, a bio je pomoćni trener i u Banvitu. Od 2019. do 2022. bio je trener kadetske ekipe Crvene zvezde i uspešno radio u mlađim kategorijama, a zatim se opet vratio seniorskoj košarci u ekipi Jahorine. Klub je napustio 2025. kada je postao pomoćni trener u ekipi Karšijake gde se zadržao do danas.
Obrenović je bio u stručnom štabu selekcije Srbije do 16 godina koja je 2015. osvojila bronzu na Evropksom prvenstvu, a 2011. godine je sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio srebrnu medalju.