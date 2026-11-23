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Denver Nagetsi traže način da dodatno osnaže ekipu i rasterete Nikolu Jokića u ofanzivnom delu igre, a jedno od potencijalnih rešenja mogao bi da bude Kevin Porter Džunior.

Kako prenose američki mediji, franšiza iz Kolorada pokazala je interesovanje za američkog beka, koji je ostao bez ugovora sa Milvoki Baksima. Porter je prethodno razmatrao i mogućnost odlaska u Evropu, ali je odlučio da sačeka novu priliku u NBA ligi.

1/5 Vidi galeriju Denver Nagets - Boston Seltiks 105:101 Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Iza njega je veoma dobra individualna sezona u dresu Milvokija. Porter je prosečno beležio 17,4 poena, 5,2 skoka, 7,4 asistencije i 2,2 ukradene lopte po utakmici, čime je pokazao da može da bude značajan faktor u organizaciji igre i napadu.

Upravo takav profil igrača mogao bi da bude zanimljiv Denveru, koji je zbog finansijskih ograničenja i visokih poreskih nameta morao da se odrekne pojedinih košarkaša. Nagetsima je potrebna dodatna kreativnost u napadu, a Porter bi mogao da donese novu dimenziju igri ekipe iz Kolorada.

Prema informacijama portala "Hoopshype", za usluge američkog beka zainteresovan je i Orlando Medžik, pa bi Nagetsi mogli da dobiju konkurenciju u pokušaju da obezbede njegov potpis.

Ostaje da se vidi gde će Porter nastaviti karijeru, ali je jasno da interesovanje NBA klubova još postoji, uprkos tome što se prethodno govorilo o njegovom mogućem odlasku u Evropu.

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