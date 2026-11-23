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Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača Zapadne konferencije za petu nedelju NBA lige, koja je trajala od 16. do 22. novembra.

Srpski as je još jednom briljirao u dresu Denver Nagetsa, beležeći prosečno 28,8 poena, 12 skokova i 9,5 asistencija po utakmici.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Denver je tokom ovog perioda ostvario tri pobede i jedan poraz, a Jokić je bio najzaslužniji za dobre rezultate ekipe. Posebno impresivan podatak jeste da je bio nadomak prosečnog tripl-dabla.

Priznanje za najboljeg igrača Istočne konferencije pripalo je Entoniju Dejvisu iz Vašington Vizardsa, koji je prosečno postizao 26,5 poena i devet skokova, uz sjajnih 58,6 odsto uspešnosti šuta iz igre.

Vizardsi su, baš kao i Denver, nedelju završili sa učinkom od tri pobede i jednog poraza.

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