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ABA liga ulazi u završnu fazu priprema za organizaciju Fajnal-fora, a klubovi zainteresovani za domaćinstvo imaju rok do 1. decembra da dostave svoje ponude.

Ipak, kako prenosi "Sport Klub", za sada ne postoji jedinstven pravilnik sa precizno definisanim uslovima, već zainteresovani klubovi mogu direktno da kontaktiraju kancelariju regionalnog takmičenja i kroz razgovore dogovore detalje organizacije.

1/8 Vidi galeriju ABA liga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ukoliko se ne pojavi nijedan kandidat, ABA liga bi mogla samostalno da obezbedi finansijska i marketinška sredstva, a zatim izabere grad domaćina polufinalnih i finalnog susreta.

U međuvremenu je potvrđeno da će kvalifikacioni turniri za U19 generaciju biti održani u Novom Sadu i Zagrebu, najverovatnije početkom januara.

Ostaje da se vidi ko će preuzeti organizaciju završnog turnira, na kojem će biti odlučeno ko će osvojiti trofej regionalnog šampiona. Trenutni branilac titule je Dubai.

Dodatnu atraktivnost Fajnal-foru mogla bi da donese i čvršća saradnja ABA lige i Evrolige, posebno kada je reč o prohodnosti ka elitnom evropskom takmičenju.

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