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Srpski predstavnici nisu imali mnogo razloga za zadovoljstvo u noći između ponedeljka i utorka u NBA ligi.

Bogdan Bogdanović nije imao svoje veče, iako je njegov Hjuston stigao do pobede protiv LA Klipersa. Srpski bek mučio se sa šutem i za devet minuta na parketu postigao samo dva poena, dok je Darko Rajaković sa Torontom doživeo poraz od Milvokija

Bogdanović nije uspeo da pronađe ritam protiv Hjustona. Na parketu je proveo svega devet minuta, a za to vreme ubacio je samo dva poena. Šutirao je 1/5 iz igre, a posebno je podbacio iza linije za tri poena - promašio je sva četiri pokušaja.

Srpski bek upisao je još jedan skok i dve asistencije, ali nije imao značajniji doprinos pobedi Hjustona. Za devet minuta na parketu postigao je samo dva poena, uz veoma loš šut, ali je njegov tim ipak uspeo da savlada Kliperse rezultatom 116:104.

Hjuston je do pobede predvodio Kevin Durent sa 32 poena, devet skokova i važnim pogocima u završnici. Alperen Šengun i Ejmen Tompson dodali su po 20 poena. Na drugoj strani najefikasniji je bio Darijus Garland sa 26 poena i osam asistencija, dok je Rui Hačimura ubacio 19.

Utakmicu je obeležio i debi Brendona Ingrama za Kliperse. On je posle duže pauze zbog povrede postigao 16 poena i uhvatio sedam lopti.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Rajaković nije uspeo da zaustavi Bakse

Ni Darko Rajaković nije imao razloga za zadovoljstvo. Njegov Toronto poražen je na svom parketu od Milvoki Baksa sa 116:111, iako je na poluvremenu imao prednost od 53:49.

Baksi su preokrenuli u trećoj četvrtini, koju su dobili sa 36:27, a zatim sačuvali prednost do kraja. Milvoki je tako prekinuo niz od čak 13 uzastopnih poraza.

Najzaslužniji za trijumf gostiju bili su Tajler Hiro sa 32 poena i Majls Tarner, koji je meč završio sa 27 poena i 11 skokova. U redovima Toronta najviše se istakao Skoti Barns sa 31 poenom.

1/17 Vidi galeriju Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

Tako je iza srpskih predstavnika ostala noć za zaborav - Bogdanović nije uspeo da pronađe šuterski ritam, a Rajaković nije mogao da spreči poraz svog tima pred domaćom publikom.