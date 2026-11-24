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Kada mu ne ide šut, Luka Dončić pronađe neki drugi način da bude najvažniji čovek na parketu!

Slovenački as nije imao svoje veče iza linije za tri poena, promašivao je iz pozicija iz kojih inače pogađa gotovo rutinski, ali je uprkos tome predvodio Los Anđeles Lejkerse do pobede nad Jutom rezultatom 109:94. Tako su se "jezeraši" revanširali rivalu za iznenađujući poraz od pre nekoliko dana.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ryan Sirius Sun / Getty images / Profimedia

Dončić je utakmicu završio sa 28 poena, osam asistencija, četiri skoka i jednom ukradenom loptom. Iz igre je pogodio osam od 24 pokušaja, dok je za tri poena bio precizan samo tri puta iz 14 šuteva. Sa linije slobodnih bacanja bio je mnogo sigurniji - pogodio je devet od deset pokušaja.

Ipak, kada se lomilo, Lejkersi su imali dovoljno snage da odbiju nalet rivala i stignu do pobede. Juta je prethodnim trijumfom prekinula niz od devet uzastopnih pobeda ekipe iz Los Anđelesa, ali je sada usledio odgovor.

Juta zapretila, a onda je usledio odgovor Lejkersa

Dončić je odlično otvorio susret i već u prvoj četvrtini ubacio 14 poena. Međutim, u drugoj deonici nije uspeo da se upiše u strelce, a problem su mu predstavljale i lične greške. Lejkersi su uprkos tome na poluvreme otišli sa dvocifrenom prednošću.

Juta se, međutim, nije predavala. Gosti su na početku treće četvrtine napravili seriju 15:3, vratili se u meč i čak nakratko preuzeli vođstvo. U tom trenutku delovalo je da bi Lejkersi ponovo mogli da imaju ozbiljne probleme sa istim rivalom.

Ipak, domaćin je u završnici pokazao kvalitet. Lejkersi su poslednju četvrtinu dobili sa 31:17, a serijom 9:0 na njenom početku preuzeli su kontrolu i više nisu dozvolili Juti da se vrati.

Pored Dončića, istakao se Džejk Laravija sa 15 poena i deset skokova, dok je Matis Tajbul dodao 14 poena. Lejkersi su do pobede stigli i pored izostanka Ostina Rivsa, koji je zbog povrede pete propustio peti uzastopni meč.

Dončić i dalje nosi Lejkerse, Juta u sve većim problemima

Ovim trijumfom Lejkersi su stigli do 15. pobede u sezoni i učvrstili se u samom vrhu Zapadne konferencije. Ekipa iz Los Anđelesa slavila je čak 11 puta u poslednjih 12 utakmica, a jedini poraz u tom periodu nanela joj je upravo Juta.

Ipak, Dončićeva šuterska forma u poslednje vreme nije na nivou sa početka sezone. Posle impresivnog niza utakmica sa 30 i više poena, Slovenac je u poslednja tri nastupa ostao ispod te granice. I protiv Jute je pokazao da može da bude presudan čak i kada ga šut ne služi najbolje.

Sa druge strane, Juta je upisala treći uzastopni poraz i sada ima skor od tri pobede i 16 neuspeha. Najefikasniji u njenim redovima bio je Kajl Filipovski sa 21 poenom i 12 skokova, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne novi poraz.