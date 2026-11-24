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Srpski as Nikola Jokić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, nakon izvanrednih partija u dresu Denver Nagetsa, a statistika koju je ostavio iza sebe deluje gotovo nestvarno!

Jokić je tokom protekle nedelje prosečno beležio 28,8 poena, 12 skokova i 9,5 asistencija po utakmici, uz sjajne procente šuta. Denver je u tom periodu ostvario tri pobede i jedan poraz, a srpski centar bio je najvažniji igrač ekipe.

Posebno se istakao u poslednjem meču, kada je protiv Čikago Bulsa ubacio čak 37 poena, uhvatio 18 lopti i podelio 11 asistencija. Nagetsi su slavili posle produžetka rezultatom 151:145, a Jokić je ostvario novi tripl-dabl i postavio sezonski rekord po broju poena i skokova.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Čikago Bulsa Foto: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Pre toga je protiv Bostona upisao 24 poena, osam skokova i devet asistencija, dok je u pobedi nad Hjustonom zabeležio 26 poena, sedam skokova i 11 asistencija. Jedini poraz Denver je doživeo od Finiksa, ali ni tada Jokić nije podbacio – utakmicu je završio sa 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija.

Ovo priznanje ima i dodatnu težinu: Jokiću je ovo prvi put ove sezone da je proglašen za igrača nedelje, ali čak 21. put u karijeri! Nijedan košarkaš u istoriji Denver Nagetsa nije toliko puta dobio ovo priznanje.

NBA je za najboljeg igrača Istočne konferencije proglasila Entonija Dejvisa iz Vašingtona, koji je tokom nedelje prosečno postizao 26,5 poena i beležio devet skokova.

Jokić, međutim, nastavlja da pomera granice. Na svom kontu sada ima 202 tripl-dabla u regularnom delu NBA lige, a od rekorda Rasela Vestbruka deli ga još samo osam takvih učinaka.

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