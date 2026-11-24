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Košarkaši Sloga Upsale ostvarili su izuzetno važnu pobedu u švedskom prvenstvu, pošto su na gostovanju savladali Hogsbo Basket rezultatom 83:82, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je mladi srpski košarkaš Miloš Bajić.

Sedamnaestogodišnji Bajić odigrao je sjajnu utakmicu i još jednom pokazao da je pred njim ozbiljna košarkaška budućnost. Za nešto manje od 26 minuta na parketu, za srpski tim iz Švedske, ubacio je 16 poena, uz pet asistencija i jedan skok. Posebno impresivan bio je njegov šut za tri poena – pogodio je četiri od pet pokušaja, dok je iz igre ukupno šutirao šest od sedam.

1/11 Vidi galeriju KK Sloga Uspala - srpski klub u Švedskoj Foto: August Baseline

Bajić je bio jedan od trojice najefikasnijih igrača Sloge, pošto su po 16 poena postigli i Niklas Larson i Lukas Friberg. K. Džej Debrik dodao je 14, dok je Dalton Gejman meč završio sa devet poena.

Utakmica je bila izuzetno neizvesna. Posle prvog poluvremena Sloga je imala minimalnu prednost (43:41), ali je Hogsbo u trećoj četvrtini preokrenuo i u poslednjih deset minuta ušao sa četiri poena viška (67:63).

Ipak, gosti su pokazali karakter u odlučujućoj deonici. U samom finišu viđena je prava drama – pri rezultatu 80:80, Friberg je pogodio za 82:80, da bi Lojong Ladu deset sekundi pre kraja ponovo izjednačio. Odluka je pala u poslednjoj sekundi, kada je Friberg izborio dva slobodna bacanja. Pogodio je prvo, a drugo namerno promašio kako bi sačuvao prednost i omogućio Slogi da odnese pobedu – 83:82!

Važno je istaći i da je Sloga u ovaj susret ušla u specifičnim okolnostima, pošto je tokom nedelje sporazumno završila saradnju sa talentovanim trenerom Sinišom Ugrinićem. Ekipa je protiv Hogsba nastupila pod vođstvom privremenog trenera Manosa Nakosa.