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Kakva partija Denija Avdije!

Košarkaš Portlanda odigrao je spektakularnu utakmicu u Filadelfiji i predvodio svoj tim do ubedljive pobede nad Seventisikserima rezultatom 128:111. Momak srpskog porekla bio je nerešiva enigma za odbranu domaćina, a u centru pažnje našao se i zbog duela sa jednim od najvećih košarkaša svih vremena - Lebronom Džejmsom!

1/4 Vidi galeriju Deni Avdija Foto: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Avdija je meč završio sa čak 31 poenom, tri skoka i sedam asistencija, uz sjajan šut iz igre – pogodio je 12 od 19 pokušaja, uključujući pet trojki iz devet šuteva. Već do poluvremena imao je 25 poena, a publika u Filadelfiji mogla je samo da gleda kako izraelski reprezentativac zatrpava koš domaćina.

Posebno je zanimljivo da je Avdija u direktnom duelu nadmašio Lebrona Džejmsa, koji je utakmicu završio sa 23 poena. Kralj je imao dobru šutersku noć, pogodio je četiri od pet pokušaja za tri poena, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi raspoloženi Portland.

Pored Avdije, odličnu podršku pružili su mu Donovan Klingan sa 15 poena i čak 18 skokova, dok su Demijan Lilard i Džru Holidej dodali po 18. Skut Henderson je ubacio 17 poena, a upravo je njegov nalet u trećoj četvrtini pomogao Portlandu da se odlepi od rivala.

Na drugoj strani, Tajris Maksi je postigao 22 poena, a Džejlen Braun 20. Filadelfija je, međutim, ostala bez odgovora na napadačku mašineriju gostiju i prekinula niz od pet uzastopnih pobeda. Domaćinu nije pomoglo ni to što je Lebron bio najefikasniji u svom timu. Džoel Embid nije nastupio zbog bolesti.

Srpska krv, NBA klasa

Deni Avdija rođen je u Izraelu, ali njegove veze sa Srbijom nisu nimalo slučajne. Njegov otac Zufer Avdija nekada je bio kapiten Crvene zvezde, a nastupao je i za reprezentaciju Jugoslavije, sa kojom je osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu 1982. godine.

Deni je izabrao da nastupa za Izrael, zemlju u kojoj je odrastao, ali nikada nije krio ljubav prema Srbiji. U jednom razgovoru istakao je da voli našu zemlju, da prati njenu reprezentaciju i da ima mnogo rodbine ovde.

A dok se u Izraelu i Srbiji s ponosom prati njegov uspon, Avdija iz večeri u veče potvrđuje da je postao jedan od najvažnijih igrača Portlanda. Partija protiv Lebrona i Filadelfije samo je još jedan dokaz koliko daleko može da dogura!