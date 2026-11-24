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Veliki šamar za Toronto i trenera Darka Rajakovića!

Reptorsi su na svom parketu poraženi od Milvoki Baksa rezultatom 116:111, i to od ekipe koja je u taj duel ušla posle čak 13 uzastopnih poraza! Umesto da iskoriste priliku za važnu pobedu i poprave utisak, Kanađani su doživeli novi udarac, a srpski stručnjak našao se na meti žestokih kritika.

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Toronto je imao priliku da prekine loš niz i vrati samopouzdanje, ali je ponovo pokazao ozbiljne slabosti. Milvoki je, uprkos katastrofalnoj seriji rezultata, pronašao način da slavi u gostima, a domaćin nije uspeo da sačuva prednost koju je imao na poluvremenu.

Kritike na račun Rajakovića posebno su se pojačale zbog njegovih odluka tokom završnice. Portal "Raptors Rapture" oštro je kritikovao trenerove rotacije, uz ocenu da je Toronto u najvažnijem delu utakmice igrao sa preniskom bekovskom postavom. Na udaru se našao i izbor da se u završnici zadrži Immanuel Kvikli, koji je imao veoma loše šutersko veče - pogodio je samo pet od 17 pokušaja iz igre.

Međutim, nije samo taktika razbesnela pojedine američke i kanadske komentatore. Posebnu pažnju privukla je Rajakovićeva izjava nakon utakmice, u kojoj je pohvalio kvalitet Milvokija.

"Oni su zaista dobar tim. Tajler Hiro je upravo postigao 50 poena. Izgubili su u poslednjem napadu protiv Filadelfije. Oni su NBA ekipa i imaju talenat", rekao je Rajaković.

Upravo ovaj komentar izazvao je dodatne reakcije. Kritičarima je zasmetalo što je srpski trener toliko naglašavao kvalitet rivala, umesto da se više osvrne na greške sopstvene ekipe i odgovornost za poraz. Portal "Raptors Rapture" posebno je oštro ocenio njegovu izjavu, dok je "Sportsnet" ukazao na sve veće probleme Toronta i propuštenu priliku da se ekipa vrati na pravi put.

A rezultati ne idu u prilog srpskom stručnjaku. Toronto je izgubio sedmi put u poslednjih osam utakmica, a poslednji put je uspeo da veže dve pobede još na samom početku sezone. Poraz od Milvokija zato je dodatno pojačao nezadovoljstvo navijača.

Ipak, situacija nije potpuno crno-bela. Toronto ima i ozbiljnih problema sa povredama, pa su izostanci važnih igrača dodatno otežali posao Rajakoviću. To, međutim, nije sprečilo kritike da se pojačaju.

Poraz od Milvokija, koji je pre toga vezao 13 neuspeha, dodatno je uzdrmao Toronto. Rajaković se sada nalazi pod sve većim pritiskom, a svaki naredni kiks mogao bi da izazove još burnije reakcije navijača i medija. Od Srbina se očekivalo da pokrene ekipu, ali se sada i njegovo ime sve češće pominje u kritikama koje stižu iz Kanade!