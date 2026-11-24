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Neverovatna scena iz NBA lige postala je pravi hit na društvenim mrežama!

Košarkaš Hjuston RoketsaTari Ison želeo je da izvede atraktivno zakucavanje i priredi publici potez za pamćenje, ali se sve pretvorilo u jednu od najsmešnijih scena ove sezone. Umesto spektakularnog poentiranja, usledio je promašaj koji je nasmejao komentatore, navijače, ali i njegove saigrače na klupi!

Tari Ison Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sve se dogodilo tokom utakmice protiv Los Anđeles Klipersa, koju je Hjuston dobio rezultatom 116:104. U četvrtoj četvrtini Ison je ukrao loptu Kejtonu Vejgleru na polovini terena i krenuo sam ka košu. Pred njim nije bilo nijednog protivničkog igrača, imao je otvoren put do obruča, ali je odlučio da ne ide na sigurno polaganje.

Želeo je nešto mnogo atraktivnije - zakucavanje u stilu vetrenjače, sa velikim zamahom lopte pre nego što je pošalje kroz obruč.

Međutim, umesto da podigne publiku na noge, Ison se propisno obrukao! Lopta mu je izmakla iz ruku, nije uspeo ni da je približi obruču kako je planirao, a nakon doskoka sudario se sa Vejglerom i napravio faul.

Kamera je potom uhvatila reakciju igrača Hjustona koji su sedeli na klupi. Nisu mogli da sakriju osmeh, a snimak njihovog reagovanja dodatno je doprineo tome da ova scena postane viralna.

Od spektakularnog zakucavanja do totalnog debakla

Ono što celu priču čini još neverovatnijom jeste činjenica da je Ison samo nekoliko trenutaka ranije izveo potez za televizijske špice! Zakucao je preko Ajzaje Džeksona, visokog 208 centimetara, i tako nagovestio da bi mogao da bude jedan od junaka večeri.

A onda - potpuni preokret! U sledećem pokušaju za atraktivno zakucavanje nije uspeo ni da pogodi koš.

Američki mediji već su se našalili da bi ovaj promašaj mogao da završi u čuvenoj rubrici !Šaktin' a Ful!, koja prikazuje najbizarnije i najsmešnije poteze iz NBA lige.

Ison je, inače, utakmicu završio sa 10 poena, četiri skoka, četiri asistencije i dve ukradene lopte za 22 minuta na parketu. Dakle, imao je sasvim solidno veče, ali će se o njemu najviše pričati zbog nekoliko sekundi koje bi verovatno najradije izbrisao iz sećanja.

Snimak se munjevito proširio internetom, a navijači su se zabavljali na račun njegovog pokušaja.