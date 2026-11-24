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Srbija bi mogla da ostane bez Alekseja Pokuševskog!

Nekadašnji košarkaš Partizana otvorio je vrata scenariju koji bi mogao da izazove veliku buru – da jednog dana zaigra za reprezentaciju Grčke!

Pokuševski je otkrio da prikuplja dokumentaciju za grčki pasoš, a kada je upitan da li bi mogao da obuče dres Helena, imao je odgovor koji će posebno odjeknuti u Srbiji: "Nikad ne reci nikad!"

Aleksej Pokuševski Foto: Printscreen / Instagram / 17_poku

Srpski košarkaš ima brojne veze sa Grčkom. Još kao 13-godišnjak preselio se u Pirej, gde je narednih pet godina proveo u omladinskom pogonu Olimpijakosa. Odlično govori grčki jezik, a njegova supruga je Grkinja. Zbog toga, kako je sam objasnio, dobijanje grčkog državljanstva predstavlja važan korak za njega i njegovu porodicu.

Iako je nastupao za mlađe selekcije Srbije, na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina 2018. i Evropskom prvenstvu za košarkaše do 18 godina 2019, Pokuševski nikada nije debitovao za seniorsku reprezentaciju "Orlova". Upravo zbog toga postoji mogućnost da promeni košarkašku nacionalnost, ali bi za nastup za Grčku morao da ispuni uslove i dobije odobrenje FIBA.

O potencijalnoj reprezentativnoj budućnosti govorio je u emisiji "Pik end rol" na televiziji „Magenta“, gde je najpre objasnio zbog čega želi grčki pasoš.

"Pitanje pasoša je ono što me trenutno najviše zaokuplja, ali to nema apsolutno nikakve veze sa košarkom. Mislim da prilično dobro govorim grčki, žena mi je Grkinja. U jednom trenutku će se to dogoditi. Moja porodica i ja trenutno pokušavamo da prikupimo svu neophodnu dokumentaciju", rekao je Pokuševski.

Ipak, kada je razgovor prešao na mogućnost da jednog dana obuče dres grčke reprezentacije, njegov odgovor posebno je privukao pažnju.

"Što se tiče reprezentacije, nemam nikakav kontakt, niti sam razgovarao sa bilo kim. Ipak, mogu samo da kažem: nikad ne reci nikad. Videćemo kako će se moj život odvijati, ali definitivno - nikad ne reci nikad", poručio je srpski košarkaš.

Dakle, Pokuševski nije potvrdio da pregovara sa Grcima, niti da je doneo odluku o promeni reprezentacije, ali nije ni zatvorio vrata takvoj mogućnosti.

1/8 Vidi galeriju Aleksej Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Zanimljivo je da je tokom leta imao priliku da trenira sa najvećom grčkom košarkaškom zvezdom Janisom Adetokumbom. Kako je otkrio, nekoliko dana provedenih sa njim ostavilo je snažan utisak.

"Proveli smo nekoliko dana zajedno i upoznao sam ga. Oduševilo me je koliko je smiren. Zaista mi je mnogo pomogao, dobio sam i par njegovih patika. Veoma su lepe", ispričao je Pokuševski.

Nekadašnji 17. pik NBA drafta trenutno nastupa za rusku Lokomotivu Kubanj, a veliku ulogu u njegovom dolasku u Krasnodar imao je srpski trener Tomislav Tomović. Pokuševski je istakao da mu je stručnjak pomogao da stekne poverenje i dobije priliku da ponovo pokaže svoj talenat.

Pre odlaska u Rusiju razgovarao je i sa Andreom Trinkijerijem o mogućem dolasku u solunski PAOK, ali do saradnje nije došlo. Posebno mesto u njegovom srcu i dalje zauzima Olimpijakos, klub u kojem je kao tinejdžer debitovao u Evroligi.

1/9 Vidi galeriju Aleksej Pokuševski Foto: www.lokobasket.com

Govorio je i o periodu provedenom u Partizanu, a za Željka Obradovića imao je samo reči poštovanja.

"Svako snosi svoj deo odgovornosti. Definitivno sam mnogo toga mogao da uradim drugačije. Neću da govorim u ime drugih, ali izuzetno cenim trenera Obradovića. Imam dobar odnos sa njim i želim mu sve najbolje. Način na koji treniram mnogo je napredovao zahvaljujući njemu", rekao je Pokuševski.

Na sedam utakmica VTB lige ove sezone prosečno beleži 9,4 poena, 5,9 skokova, 2,3 asistencije, 1,1 blokadu i 0,7 ukradenih lopti. Njegova Lokomotiva trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, iza moskovskog CSKA.

Pokuševski je, dakle, trenutno fokusiran na karijeru u Rusiji i rešavanje papirologije za grčko državljanstvo. Da li će se jednog dana naći u dresu Grčke ili ipak obući opremu Srbije na seniorskom nivou, ostaje da se vidi. Ipak, njegovo "nikad ne reci nikad" ostavilo je prostor za brojna pitanja, a navijači Orlova sigurno će pažljivo pratiti svaki naredni korak.