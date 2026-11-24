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Sin legendarnog Peđe Stojakovića ponovo je pokazao kakav talenat poseduje!

Andrej Stojaković odigrao je još jednu fenomenalnu utakmicu u dresu Ilinoja, postigavši 29 poena u istorijskom trijumfu svog tima protiv Vintropa. Četvrtoplasirana ekipa u Americi slavila je rezultatom 133:83, a mladi srpski košarkaš bio je jedan od najzaslužnijih za spektakularno veče u Šampanju.

Stojaković je utakmicu završio sa 29 poena, uz odličan šut iz igre 10/16, jedan pogođen šut za tri poena, osam uspešnih slobodnih bacanja, tri skoka i tri asistencije.

Bio je to njegov četvrti meč ove sezone sa najmanje 20 postignutih poena, što dovoljno govori o kontinuitetu njegovih sjajnih partija.

Ipak, nije samo Andrej bio raspoložen. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kvinton Kolman sa čak 35 poena, dok je Stefan Vaaks dodao 22.

1/6 Vidi galeriju Andrej Stojaković Foto: Alan Look / Zuma Press / Profimedia

Ilinoj ispisao istoriju

Pobeda nad Vintropom ostaće upamćena i po neverovatnom timskom dostignuću.

Ilinoj je ubacio čak 133 poena i tako postavio novi rekord Big Ten konferencije po broju poena na jednoj utakmici! Prethodni rekord iznosio je 129 poena, a držao ga je Pen Stejt još od 30. decembra 2006. godine.

Ekipa trenera Breda Andervuda do istorijskog rezultata stigla je furioznim drugim poluvremenom, u kojem je postigla čak 71 poen, naspram svega 30 koliko je ubacio protivnik.

Posebno je impresivno što je Ilinoj na poluvremenu imao prednost od samo devet poena, da bi u nastavku potpuno razbio rivala i stigao do trijumfa od čak 50 poena razlike.

Peđin naslednik sve više privlači pažnju

Andrej Stojaković očigledno nastavlja da gradi svoje ime u američkoj košarci. Prezime koje nosi već je dobro poznato ljubiteljima košarke, ali mladi bek sve više pokazuje da ima kvalitet da izgradi sopstvenu karijeru i izađe iz senke slavnog oca.

Ako nastavi u ovom ritmu, nema sumnje da će se o sinu legendarnog Peđe Stojakovića tek pričati!