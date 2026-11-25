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Krilni centar Dubaija i reprezentacije Gruzije Tornike Šengelija spreman je za pravi košarkaški maraton!

Iskusni as će u razmaku od samo 24 sata odigrati dve utakmice, i to na dve različite lokacije udaljene čak 3.275 kilometara!

Ovo se zaista retko viđa! Dok se većina košarkaša sprema za jedan meč, Tornike Šengelija ima potpuno drugačiji plan - prvo će na parket protiv Partizana u Evroligi, a zatim će sesti u avion i zaputiti se ka Atini, gde ga čeka reprezentativna obaveza!

1/11 Vidi galeriju Proslavljeni reprezentativac Gruzije i as Dubaija - Tornike Šengelija Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Dubai u sredu od 17 časova dočekuje Partizan u okviru 14. kola Evrolige, a gruzijski reprezentativac trebalo bi da bude jedan od važnih aduta domaćeg tima.

Međutim, za Šengeliju tu nema odmora! Čim završi evroligaške obaveze, očekuje ga put dug čak 3.275 kilometara, pošto već u četvrtak mora da bude na raspolaganju selektoru Gruzije Aleksandru Džikiću.

Gruzija će od 19 časova gostovati Grčkoj u Atini, u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija svetinja

Ovakav raspored možda bi predstavljao ogroman problem za mnoge igrače, ali Šengelija je već pokazao koliko mu znači dres nacionalnog tima.

Ovo nije prvi put da iskusni košarkaš pravi gotovo neverovatne logističke podvige zbog reprezentacije. Još dok je nosio dres Barselone, u novembru prošle godine uspeo je da stigne na utakmicu Gruzije protiv Ukrajine, uprkos klupskim obavezama.

Pamti se i period iz Virtusa, kada je za samo četiri dana odigrao čak tri utakmice zbog obaveza u klubu i reprezentaciji.

Jasno je da Šengelija ne želi da propusti nijednu priliku da pomogne nacionalnom timu!

Aleksandar Džikić, selektor Gruzije Foto: FIBA

Dolazak Šengelije predstavlja ogromnu stvar za selektora Aleksandra Džikića, koji će tako moći da računa na jednog od najvažnijih igrača u svom sastavu.

Gruzija se trenutno nalazi na trećem mestu Grupe I, sa samo jednom pobedom više od Portugala, Crne Gore i upravo Grčke, protiv koje će odmeriti snage.

Zbog toga je predstojeći duel od ogromnog značaja za nastavak kvalifikacija, a iskustvo i kvalitet Šengelije mogli bi da budu od presudne važnosti.

Dok će u sredu pokušati da pomogne Dubaiju protiv Partizana, već dan kasnije čeka ga novi izazov – borba za nacionalni tim.

3.275 kilometara, dve utakmice i samo 24 sata! Šengelija je još jednom pokazao koliko mu znači dres reprezentacije!