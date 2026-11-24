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Novi FIBA prozor za utakmice reprezentacija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027 izazvao je novi sukob na relaciji sa Evroligom.

Utakmice Evrolige igraju se u utorak i sredu, a utakmice kvalifikacija već u četvrtak, pa je jasno da su igrači i treneri u najtežoj poziciji.

1/7 Vidi galeriju Stefan Joksimović, novi Luka Dončić Foto: FIBA

Stoga se evroligaški klubovi sve češće odlučuju da zabrane svojim igračima igranje za reprezentaciju.

Jedan od takvih slučajeva je zabrana Baskonije da ne pusti Stefana Joksimovića, reprezentativca Slovenije.

Zbog toga je glas podigao Saša Dončić, sportski direktor Slovenije.

Slovenija igra protiv Finske i Mađarske u novembarskom prozoru kvalifikacija za Mundobasket 2027.

"Stefan je izrazio veliku želju. Ali Baskonija mu zabranjuje dolazak. Jednostavno rečeno, neće ga pustiti, a on je tamo najmlađi. Još uvek pokušavamo, ali moram da priznam da su šanse veoma male", rekao je Dončić.

Slovenci su najavili da će preduzeti korake i prijaviti španski klub za ovakvo postupanje, ali za sada nisu dobili nikakav odgovor.

"Moram biti kritičan. Ovo je sramota za evropsku košarku", poručio je Dončić.

Stefan Joksimović je momak rođen u Beogradu 2008. godine. Njegov otac Nebojša Joksimović nastupao je u to vreme u Vršcu za Hemofarm.

Nebojša je rođen u Kopru u Sloveniji, ali ima srpsko poreklo i državljanstvo.