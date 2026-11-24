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Srbiju čekaju očekuju dueli sa Litvanijom u gostima i Italijom na svom terenu.

1/10 Vidi galeriju Košarkaška reprezentacija Srbije - trening pred meč protiv Islanda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Evropa daje 12 predstavnika na Mundobasketu, a plasman je već obezbedila reprezentacija Turske.

Peti kvalifikacioni prozor mogao da donese najmanje dve nove evropske reprezentacije na Svetskom prvenstvu, a u zavisnosti od rezultata.

Kako je objavila FIBA, Nemačka, Hrvatska, Poljska i Francuska imaju priliku da završe posao pre poslednjeg prozora i čekiraju kartu za Katar.





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Najviše mogućnosti za nove plasmane donosi grupa K, u kojoj Nemačka, Hrvatska i Poljska imaju po sedam pobeda i jedan poraz, a upravo bi ove tri selekcije mogle da se nađu među novim učesnicima Mundobasketa.

Nemačka će obezbediti plasman ukoliko pobedi Letoniju u narednoj utakmici 27. novembra, a Hrvatska može da se kvalifikuje ako savlada Poljsku, pod uslovom da Nemačka pobedi Letoniju.

Poljska će takođe osigurati mesto na Svetskom prvenstvu ukoliko Nemačka savlada Letoniju.





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U grupi L, Francuska je na pragu plasmana. Lider grupe sa sedam pobeda i jednim porazom obezbediće mesto na Svetskom prvenstvu ukoliko trijumfuje u duelu protiv Estonije.





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U grupi J, Turska je već obezbedila plasman, pošto je ostvarila svih osam pobeda. Srbija je druga sa skorom 6-2, ispred Italije (5-3), ali nijedna od ovih reprezentacija, uključujući i naš nacionalni tim, ne može da overi vizu za Svetsko prvenstvo u devetoj rundi kvalifikacija.

U grupi I nijedna selekcija nema mogućnost da obezbedi plasman već u devetom kolu.





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