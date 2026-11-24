HRVATSKA NA KORAK OD MUNDOBASKETA - SRBIJA JOŠ MORA DA SAČEKA: Ko je najbliži plasmanu na Svetsko prvenstvo?
Srbiju čekaju očekuju dueli sa Litvanijom u gostima i Italijom na svom terenu.
Evropa daje 12 predstavnika na Mundobasketu, a plasman je već obezbedila reprezentacija Turske.
Peti kvalifikacioni prozor mogao da donese najmanje dve nove evropske reprezentacije na Svetskom prvenstvu, a u zavisnosti od rezultata.
Kako je objavila FIBA, Nemačka, Hrvatska, Poljska i Francuska imaju priliku da završe posao pre poslednjeg prozora i čekiraju kartu za Katar.
Najviše mogućnosti za nove plasmane donosi grupa K, u kojoj Nemačka, Hrvatska i Poljska imaju po sedam pobeda i jedan poraz, a upravo bi ove tri selekcije mogle da se nađu među novim učesnicima Mundobasketa.
Nemačka će obezbediti plasman ukoliko pobedi Letoniju u narednoj utakmici 27. novembra, a Hrvatska može da se kvalifikuje ako savlada Poljsku, pod uslovom da Nemačka pobedi Letoniju.
Poljska će takođe osigurati mesto na Svetskom prvenstvu ukoliko Nemačka savlada Letoniju.
U grupi L, Francuska je na pragu plasmana. Lider grupe sa sedam pobeda i jednim porazom obezbediće mesto na Svetskom prvenstvu ukoliko trijumfuje u duelu protiv Estonije.
U grupi J, Turska je već obezbedila plasman, pošto je ostvarila svih osam pobeda. Srbija je druga sa skorom 6-2, ispred Italije (5-3), ali nijedna od ovih reprezentacija, uključujući i naš nacionalni tim, ne može da overi vizu za Svetsko prvenstvo u devetoj rundi kvalifikacija.
U grupi I nijedna selekcija nema mogućnost da obezbedi plasman već u devetom kolu.