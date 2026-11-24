"Šta hoćete da uradim? Da li da pustim Srbe da se odmaraju za reprezentaciju? Da li treba da pitamo igrače da li bi igrali u utorak ili četvrtak. To je teško. Ko plaća igrače? Zvezda. Prioritet je meč u utorak, naravno, nakon toga će selektor odlučiti koliko će oni igrati u četvrtak. Odlučićemo", poručio je Navaro.

"Ja sam govorio da je dobar psiholog, daje izvanredne izjave, a i ponašanje prema igračima mu je dobro. Malo je sada zaboravio da je u Srbiji, ne u Španiji. Tamo je normalno da klub raspolaže igračima i određuje mogu li ili ne da igraju za reprezentaciju. Savez reaguje tako kako jeste, i dobro je da jeste, moramo da branimo kult reprezentacije. Igrač mora da brani boje svoje zemlje. Ko god može i nije povređen, treba da dođe i brani. Mučimo se da odbranimo kult. Ne bih ga ovako optužio, nije baš on tako to mislio. Medarević je već u reprezentaciji, a mnogo dobre role su odigrali Dobrić i Davidovac. Da ih da, malo je teško. Na to je mislio, ne bi trebalo da se priča o tome. Malo je zaboravio da nije u Španiji. Savez je oštro reagovao, ali mora da se reaguje", rekao je Đurović.