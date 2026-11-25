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Košarkaška reprezentacija Srbije u četvrtak gostuje Litvaniji u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija se, poput ostalih selekcija, suočila sa gomilom problema sa sastavom tima. Nerazumevanje na relaciji FIBA - Evroliga, kao i odsustvo igrača koji nastupaju u NBA, stavili su gomilu znakova pitanja.

1/5 Vidi galeriju Nebojša Čović i Dušan Alimpijević Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Posle utakmice Crvena zvezda - Virtus, odigrane u utorak uveče, jasno je i na koga selektor Dušan Alimpijević može da računa za put u Litvaniju. Odnosno, na koga ne može da računa.

Dušan Alimpijević protiv Litvanije može da računa na Nikolu Đurišića i Vojina Medarevića, dok će Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić biti dostupni samo za meč sa Italijom u Beogradu tri dana kasnije.

Srbija je na četiri meča do kraja na učinku od šest pobeda i dva poraza i pobeda nad Litvanijom bi nam u nekim kombinacijama donela već sada plasman na Mundobasket.