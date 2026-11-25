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Kakav šamar za Nikolu Jokića i Denver!

Košarkaši Denvera doživeli su bolan poraz pred svojim navijačima. Dalas je slavio sa čak 19 poena razlike (120:101) i tako prekinuo dobar niz Nagetsa, koji su u ovaj duel ušli posle tri uzastopne pobede.

Nagetsi su u meč ušli posle tri uzastopne pobede, Jokić je dobio priznanje za igrača nedelje u NBA ligi i činilo se da imaju sve preduslove za još jedno dobro veče. Međutim, na parketu je usledilo potpuno drugačije izdanje.

Odigrali su meč za zaborav i još jednom razočarali svoje navijače.

Od +21 do -3, pa novi ponor

Dalas je već u drugoj četvrtini počeo da kažnjava sve slabosti domaćina. Denver se još nekako držao do 28:31, a onda je usledio potpuni kolaps. Nagetsi su upali u veliki napadački problem, a posebno je bolno izgledao period u kojem od rezultata 39:43 nisu uspeli da postignu koš sve do odlaska na poluvreme.

Na veliki odmor otišli su sa ogromnih 19 poena minusa (39:58), a na početku treće četvrtine zaostatak je narastao i do maksimalnih 21.

Ipak, tada je Denver pokazao da nije spreman da se preda. Nagetsi su zaigrali mnogo agresivnije, podigli nivo igre i krenuli u veliki povratak. Serijom dobrih poteza uspeli su da istopе ogromnu prednost gostiju i priđu na samo tri poena zaostatka!

Publika u Koloradu ponovo je poverovala u preokret, ali je usledio novi šok.

Jokić se nervirao, Dalas kaznio svaku grešku

Na početku poslednje četvrtine Kristijan Braun, Kameron Džonson i Nikola Jokić imali su po 15 poena, ali Denver nije uspevao da pronađe igrača koji bi preuzeo odgovornost u ključnim trenucima.

Čekalo se da proradi Džamal Marej, ali kanadski bek nije imao svoje veče. Posle jednog njegovog promašaja sa poludistance, u trenutku kada Jokić nije bio na parketu, Dalas je ponovo uhvatio zalet i počeo da vraća dvocifrenu prednost.

U nekoliko navrata Maveriksi su imali sigurnih 14 poena viška, a na oko pet minuta pre kraja, posle tajm-auta Denvera, rezultat je glasio 102:88.

Posebno neprijatan trenutak dogodio se tokom neuspešnog čelendža domaćina, zbog kojeg je utakmica bila prekinuta na duže. Jokić nije krio nervozu zbog dešavanja na parketu, a Dalas je znao da iskoristi nervozu i indisponiranost rivala.

Prednost gostiju ponovo je otišla na ogromnih 19 poena i već tri minuta pre kraja bilo je jasno da od velikog preokreta neće biti ništa.

Jokić ispod svojih standarda, Marej podbacio

Nikola Jokić je susret završio sa 18 poena, 11 skokova i pet asistencija za 32 i po minuta na parketu. Srbin je šutirao 6/14 iz igre, pogodio jednu trojku iz četiri pokušaja i imao čak pet izgubljenih lopti.

Dabl-dabl učinak jeste solidan, ali za igrača koji je prethodno proglašen za najboljeg u nedelji, očekivalo se mnogo više.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Džamal Marej je ubacio 20 poena, ali uz veoma slab šut - samo šest pogodaka iz 17 pokušaja. Imao je i svega tri asistencije, pa nije uspeo da pruži podršku kakva je Jokiću bila neophodna.

Kameron Džonson dodao je 17 poena, a Kristijan Braun 15. Ipak, to nije bilo dovoljno da se zaustavi raspoloženi Dalas.

Na drugoj strani zablistao je mladi Kuper Fleg, koji je odigrao fantastičnu utakmicu. Postigao je 24 poena, uhvatio šest skokova i podelio čak 12 asistencija!

Najveću podršku imao je od P. Džej Vašingtona i Nadžija Maršala, koji su ubacili po 14 poena, dok su Danijel Gaford i Kejleb Martin dodali po 13.

Statistika najbolje oslikava koliko je Denver imao problema. Dalas je šutirao 48,5 odsto iz igre, dok su Nagetsi pogodili svega 40,5 odsto svojih pokušaja.

Maveriksi su imali čak 64 skoka i 31 asistenciju, naspram Denverovih 47 skokova i 22 asistencije. Domaćin je izgubio 18 lopti, što je dodatno olakšalo posao gostima.

Posebno boli činjenica da je Denver, uprkos velikom povratku i prilici da potpuno preokrene utakmicu, ponovo dozvolio protivniku da se odlepi i mirno privede meč kraju.

Posle tri uzastopne pobede, usledio je bolan povratak u realnost.

Nagetse sada očekuje gostovanje Juti, a potom i duel sa Torontom, koji predvodi srpski trener Darko Rajaković. Biće to prilika da Jokić i društvo pokažu da je debakl protiv Dalasa bio samo loš dan, a ne najava ozbiljnije krize.