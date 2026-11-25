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Denver je pretrpeo bolan poraz od Dalas Maveriksa (120:101), Nikola Jokić nije bio na svom prepoznatljivom nivou, ali je jednim čarobnim potezom uspeo da ostavi publiku bez daha!

Srpski centar još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih asistenata koje je NBA liga ikada videla.

Naime, Jokić je uhvatio jedan defanzivni skok, podigao glavu i u deliću sekunde video Kamerona Džonsona na drugoj strani terena. A onda je usledila prava magija!

Jednom rukom, gotovo u stilu najboljih kvoterbekova američkog fudbala, poslao je loptu preko čitavog terena pravo u ruke saigrača. Džonsonu je ostalo samo da iskoristi savršeno dodavanje i završi akciju!

Potez koji bi mnogi plejmejkeri mogli samo da sanjaju, Jokić je izveo kao da je najobičnija stvar na svetu.

Ovo nije prvi put da Jokić svojim dodavanjima ostavlja američku košarkašku javnost bez teksta.

NBA.com je nedavno posebnu pažnju posvetio njegovoj spektakularnoj asistenciji Kameronu Džonsonu na utakmici protiv Jute. Tada je srpski as, bez gledanja i iza leđa, poslao loptu preko terena pravo u ruke saigrača, koji je pogodio trojku.

Jokić je kasnije otkrio da bi to dodavanje svrstao među najbolje u svojoj karijeri, čak i na sam vrh liste svojih omiljenih asistencija.

Džonson je, opisujući taj potez, rekao da nije morao ni da pomeri ruke kako bi uhvatio loptu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Denver će želeti što pre da zaboravi utakmicu protiv Dalasa, ali Jokićev potez je nešto sasvim drugo.

Srbin je meč završio sa 18 poena, 11 skokova i pet asistencija, dok su Maveriksi slavili sa ubedljivih 120:101.

Ipak, još jednom je pokazao da čak i kada mu ne ide najbolje, može da izvede nešto zbog čega će ljubitelji košarke širom sveta zastati i pogledati snimak još jednom.

Jer, Jokiću je potreban delić sekunde da napravi magiju!