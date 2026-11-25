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Nikola Jokić nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo nakon novog poraza Denvera!

Nagetsi su pred svojim navijačima doživeli težak udarac, pošto ih je Dalas savladao rezultatom 120:101, a srpski as posle utakmice nije bio raspoložen za duga objašnjenja.

Denver je još jednom razočarao na domaćem parketu, a posebno zabrinjava podatak da ekipa posle 16 odigranih utakmica ima po četiri pobede i poraza pred svojim navijačima. Ukupan učinak Nagetsa je 10 trijumfa i šest neuspeha, što ih u tom trenutku ostavlja na sedmom mestu Zapadne konferencije.

Jokić je na parketu proveo 33 minuta i utakmicu završio sa 18 poena, 11 skokova i pet asistencija, uz jednu ukradenu loptu i čak pet izgubljenih lopti. Iz igre je šutirao 6/14, pogodio je jednu trojku iz četiri pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv – 5/5.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Jokić kratak i jasan: Moramo da budemo spremni da igramo!

Novinare je najviše zanimalo šta Denver mora da promeni kako bi prekinuo lošu seriju i ponovo počeo da pobeđuje. Jokić, međutim, nije mnogo komplikovao odgovor.

"Šta moramo da promenimo? Verovatno moramo da budemo spremni da igramo. Mislim da je to", poručio je srpski centar.

Nagetsi su protiv Dalasa imali čak 18 izgubljenih lopti, dok su za tri poena pogodili svega 12 od 39 pokušaja, odnosno 30,8 odsto. Jokić je upravo u tome video jedan od glavnih razloga poraza.

"Mislim da smo bili spremni, ali smo loše šutirali, nismo dobro završavali napade i imali smo previše izgubljenih lopti", objasnio je Nikola.

Dalas ih uništio u tranziciji, Jokić otkrio problem

Posebno je boleo način na koji je Dalas kažnjavao greške domaćina. Maveriksi su iz tranzicije postigli čak 35 poena, dok je Denver u istom segmentu igre upisao svega sedam!

Jokić je objasnio zbog čega je protiv takvog protivnika posebno teško braniti se kada se izgube lopte i dozvoli rivalu da krene u brze napade.

"Oni su takav tim koji često dolazi do lopte. Mi nismo dobro dodavali, oni su trčali i trčali i teško je zaustaviti takve poene" rekao je srpski as.

Navijači brinu zbog igara kod kuće, a Jokić nema odgovor

Jedno od pitanja odnosilo se i na veliki problem Denvera na domaćem terenu. Nagetsi ne uspevaju da iskoriste podršku svojih navijača, a Jokić nije imao konkretno objašnjenje za takav učinak.

"Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je svaka utakmica ista, ne znam zašto se to dešava", iskreno je odgovorio Nikola.

Tu se razgovor praktično i završio. Umesto uobičajene duže analize, Jokić je konferenciju za medije okončao za manje od dva minuta, ostavljajući iza sebe nekoliko kratkih, ali vrlo jasnih poruka.

Denveru sada ostaje da što pre pronađe rešenje za probleme koji su ponovo isplivali na površinu, jer ovakva izdanja pred domaćom publikom ozbiljno komplikuju borbu za što bolju poziciju na Zapadu.