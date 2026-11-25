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Denver Nagetsi ne sede skrštenih ruku!

Rukovodstvo kluba intenzivno radi na promenama u igračkom kadru, a najnovije informacije iz SAD nagoveštavaju da bi Nikola Jokić uskoro mogao da dobije još jednu ozbiljnu napadačku opciju.

Prema pisanju američkih medija, Denver je ušao u pregovore sa Kevinom Porterom Juniorom, koji je trenutno slobodan igrač. Novinar Džejk Fišer, sa portala "The Stein Line", objavio je da su Nagetsi već razgovarali sa njegovim predstavnicima, ali da u trci za potpis nisu sami - interesovanje pokazuje i Orlando.

Kevin Porter Junior Foto: Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Porter je, kako se navodi, već razgovarao sa ljudima iz oba kluba, a njegova želja je da ostane u NBA ligi, čak i ako to znači da će prihvatiti minimalni ugovor. Povratak u Evropu navodno bi mu doneo finansijski unosniju ponudu, ali Amerikanac i dalje daje prednost nastavku karijere u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Porter bi mogao da bude ozbiljan adut

Reč je o igraču koji može da pokriva više bekovskih pozicija i koji je sposoban da samostalno kreira poene. U dresu Milvokija prošle sezone odigrao je 38 utakmica, uz prosek od 17,4 poena, 7,4 asistencije i 5,2 skoka za 33,2 minuta na parketu.

Takva statistika jasno pokazuje zbog čega je Denver zainteresovan. Nagetsima je potrebna dodatna produkcija van udarnih igrača, a Porter bi mogao da donese upravo ono što im nedostaje - još jednog košarkaša koji može da preuzme odgovornost u napadu.

Ipak, njegov dolazak nije gotova stvar. Orlando je takođe u pregovorima, a ostaje da se vidi koji će klub uspeti da ga ubedi da potpiše ugovor.

Denver već pokušao da ga dovede trejdom

Posebno je zanimljivo to što interesovanje Nagetsa nije od juče. Fišer je otkrio da je Denver još pre nego što su Milvoki Baksi otpustili Portera pokušao da ga dovede putem trejda.

U tom poslu navodno je bio ponuđen ugovor Zika Nadžija, uz paket pikova druge runde. Milvoki, međutim, nije prihvatio ponudu, a Porter je na kraju završio na tržištu slobodnih igrača.

To znači da Denver sada ima novu priliku da dođe do košarkaša kojeg je želeo i pre početka sezone. Ipak, ni eventualni potpis ne bi bio bez rizika, s obzirom na Porterovu turbulentnu karijeru i ranije probleme van parketa.

Nadži postao veliki problem za Nagetse

Dok pokušavaju da pojačaju ekipu, čelnici Denvera imaju još jedan ozbiljan zadatak - da pronađu klub koji bi preuzeo ugovor Zika Nadžija.

Prema najnovijim informacijama koje prenosi Fišer, Nagetsi već neko vreme nude krilnog centra drugim ekipama, ali zasad nema zainteresovanih koji bi bili spremni da preuzmu njegove finansijske obaveze.

Nadži ove sezone zarađuje oko 7,5 miliona dolara, a isti iznos predviđen je i za narednu sezonu, ukoliko iskoristi igračku opciju. S obzirom na njegovu skromnu ulogu i učinak, Denveru neće biti lako da pronađe klub koji bi pristao na takav dogovor bez dodatne nadoknade.

Američki mediji podsećaju i da je Denver već pokušao da iskoristi Nadžijev ugovor u poslu za Portera, ali taj plan nije prošao.

Nagetsi čuvaju najvredniji pik za veći posao

Denver, međutim, ne želi da potroši sve adute u potrazi za pojačanjem. Prema navodima "The Stein Line", Nagetsi bi radije sačuvali nezaštićeni pik prve runde koji su dobili od Klivlenda za 2031. godinu, jer bi mogao da bude ključan u nekom većem trejdu.

Taj pik stigao je u Denver u okviru posla u kojem je Pejton Votson ovog leta završio u Klivlend Kavalirsima. U istom trejdu Nagetsi su dobili i pik druge runde za 2032. godinu.

Podsetimo, Denver je tokom leta bio povezivan i sa Derikom Džounsom juniorom iz Los Anđeles Klipersa, kao mogućim delom dogovora oko Votsona. Taj posao, međutim, nije realizovan na taj način, a Votson je na kraju završio u Klivlendu.

Nagetsi su, dakle, pred važnim periodom. Žele da rasterete budžet, pronađu rešenje za Nadžijev ugovor i istovremeno dovedu igrača koji bi mogao da pomogne Jokiću i Džamalu Mareju. Porter je sada jedna od konkretnih opcija, ali Denver će morati da reaguje brzo ako želi da ga preotme Orlandu.