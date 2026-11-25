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Denver Nagetsi doživeli su težak udarac na svom parketu!

Dalas Maveriksi slavili su sa ubedljivih 120:101 u NBA kupu, a trener ekipe iz Kolorada Dejvid Adelman posle utakmice nije krio koliko je razočaran onim što su njegovi igrači prikazali.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Posebno ga je razbesnela neodgovorna igra u napadu i neverovatan broj izgubljenih lopti. Denver ih je imao čak 18, a Adelman je zbog katastrofalnih dodavanja svojih izabranika otišao toliko daleko da je pomenuo i časove košarke za najmlađe!

Njegova izjava na konferenciji za medije brzo je privukla pažnju.

"Bili smo veoma lenji kada je reč o načinu na koji smo dodavali loptu. Došlo mi je da se vratim i vodim košarkaški kamp u osnovnoj školi, da učim decu fintama i tome da se lopta ne baca direktno u ruke protivniku. Imali smo zaista loše veče. Ne znam da li je u pitanju umor ili nešto drugo, ali nismo bili dobar tim", poručio je Adelman.

Dalas kaznio svaku grešku Denvera

Koliko je Denver bio neorganizovan, najbolje pokazuje statistika. Maveriksi su čak 35 poena postigli iz kontranapada, dok su Nagetsi na toj strani terena ostali na svega sedam. Gosti su dominirali i u reketu, gde su ubacili 68 poena naspram Denverovih 38.

Posebno bolan bio je završetak prvog poluvremena. Dalas je napravio seriju od 15:0 i na odmor otišao sa velikih 58:39. Publika u "Bol areni" nije krila nezadovoljstvo, pa su košarkaše Denvera ispratili zvižducima.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 18 poena, 11 skokova i pet asistencija, ali ni njegova statistika nije mogla da sakrije probleme čitavog tima. Srpski centar imao je i pet izgubljenih lopti, dok je Džamal Marej bio najefikasniji u redovima Nagetsa sa 20 poena.

Sa druge strane, briljirao je mladi Kuper Fleg, koji je ubacio 24 poena i podelio čak 12 asistencija, a Dalas je tako stigao do četvrte uzastopne pobede.

Adelman nema opravdanje za poraz

Trener Denvera osvrnuo se i na defanzivnu taktiku Dalasa, koji je tokom utakmice često slao trećeg igrača u odbranu pik-en-rola, pokušavajući da oteža posao Jokiću i njegovim saigračima.

Adelman, međutim, nije želeo da u tome traži opravdanje za poraz.

"Samo su uključili trećeg defanzivca u odbranu pik-en-rola. Mnogo ekipa je to već radilo", objasnio je trener Nagetsa.

Dodatni problem za Denver bio je i slab šut sa distance. Nagetsi su pogodili svega 12 od 39 pokušaja za tri poena, odnosno 30,8 odsto. Ipak, Adelman je jasno stavio do znanja da je mnogo veći problem bila neodgovornost u igri sa loptom.

1/8 Vidi galeriju Dejvid Adelman Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jokić i društvo moraju brzo da se podignu

Poraz od Dalasa prekinuo je niz od tri uzastopne pobede Denvera, koji je sada na učinku od 10 pobeda i šest poraza u NBA ligi. U NBA kupu Nagetsi imaju skor 2-1 u grupi i još uvek su u igri za plasman u narednu fazu.

Priliku za popravni Jokić i saigrači imaće u petak, kada gostuju Juti Džez. Posle ovakvog izdanja, jasno je da će Adelman od svojih igrača zahtevati mnogo ozbiljniji pristup - naročito kada je reč o dodavanjima, koncentraciji i odgovornosti na parketu.