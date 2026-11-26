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Olimpija Milano završila je još jedan posao na košarkaškom tržištu!

Italijanski velikan zvanično je potvrdio dolazak američkog košarkaša Zerika Onjeme, koji će pojačati ekipu u nastavku sezone i doneti dodatnu snagu pod košem.

Klub iz Milana u sredu je ozvaničio transfer, čime su završene spekulacije o prelasku Amerikanca iz Skafatija. Kako je saopšteno, Milano je najpre kontaktirao dosadašnji klub u vezi sa otkupom ugovora, a važnu ulogu u realizaciji posla imala je i želja samog igrača da napravi iskorak u karijeri. Dve strane su na kraju postigle dogovor o obeštećenju.

Novi košarkaš italijanskog velikana nije krio zadovoljstvo zbog dolaska u klub sa velikim ambicijama.

"Uzbuđen sam što dolazim u Milano, klub sa bogatom istorijom i uvek visokim ambicijama. Znam kakvo me okruženje i kakva kultura očekuju i spreman sam za izazov. Radujem se prilici da uradim sve što se bude tražilo od mene kako bih pomogao ekipi da pobeđuje", poručio je Onjema.

Amerikanac stiže posle odličnih partija u Italiji

Onjema je ove sezone u italijanskom prvenstvu pokazao da može da bude ozbiljno pojačanje. Na devet odigranih utakmica prosečno je beležio 11 poena, 7,1 skok, 1,1 blokadu, 0,8 ukradenih lopti i 0,7 asistencija po meču.

Posebno se isticao u igri blizu obruča, gde bi trebalo da donese dodatnu čvrstinu i energiju ekipi trenera Luke Bankija. Njegove fizičke karakteristike i sposobnost da kontroliše reket bili su među razlozima zbog kojih je Milano odlučio da reaguje i angažuje ga.

Amerikanac je prethodno proveo pet godina u koledž košarci. Prve tri sezone, od 2020. do 2023, nastupao je za UTEP, da bi potom još dve godine nosio dres Teksas Longhornsa. Pošto nije izabran na NBA draftu, profesionalnu karijeru započeo je u Finskoj, gde je tokom sezone 2025/26 igrao za Salon Vilpas. Prošlog leta stigao je u Italiju i potpisao za Skafati.