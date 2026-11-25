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Srpski košarkaški klub iz Švedska, Sloga, dobio je novog trener. Kako Kurir saznaje, na klupu kluba iz Upsale sešće Zoran Milovanović, iskusni srpski trener s bogatim iskustvom u Košarkaškoj ligi Srbije.

Do promene na klupi dolazi nakon završetka saradnje sa dosadašnjim trenerom Sinišom Ugrinićem. Iz Sloge su istakli da Ugrinić iza sebe ostavlja profesionalan rad, posvećenost i izuzetno korektan odnos prema klubu i igračima, naglašavajući da cene njegov doprinos i trud koji je uložio.

- Želimo da se zahvalimo treneru Siniši Ugriniću na dosadašnjem radu, profesionalizmu i vremenu koje je proveo u našem klubu. Siniša je veoma talentovan i posvećen trener. Tokom svog angažmana pokazao je profesionalan odnos prema klubu, igračima i radu na terenu. Iako smo odlučili da našu saradnju završimo, želimo da naglasimo da cenimo njegov doprinos i trud koji je uložio tokom vremena provedenog u Slogi. Želimo Siniši mnogo sreće, uspeha i novih izazova u nastavku trenerske karijere - poručio je Boris Bajić, čelnik kluba iz grada u blizini Stokholma.

Bitka za plej-of

Sloga se bori za ulazak u plej-of u elitnoj švedskoj ligi - što bi bila kruna svega urađenog u prethodnih pet sezone, od kada su krenuli u uspon iz najnižeg ranga takmičenja do elitne lige. Tim iz Upsale ima skor od tri pobede uz devet poraza, a mesto koje vodi u plej-of udaljeno je samo jedan trijumf više.

Zbog toga su čelnici kluba rešili da u nastavku sezone naprave iskorak, pa će biti i zvučnih pojačanja u klubu koji ponosno predstavlja Srbiju daleko od matice.

1/11 Vidi galeriju KK Sloga Uspala - srpski klub u Švedskoj Foto: August Baseline