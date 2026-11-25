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Već mesec dana je poznati američki košarkaš Džabari Parker slobodan igrač, a nedeljama unazad traju spekulacije gde bi mogao da nastavi karijeru nakon što se 23. oktobra i zvanično rastao sa Partizanom.

Pisalo se o Baskoniji pa povratku u Huventud, a protokom vremena postalo je sve izvesnije da se najeveći promašaj Partizana ipak neće vratiti u Španiju.

Prema informacijama koje je dao španski novinar Đerar Sole, Parker će karijeru nastaviti u redovima kineskog Šenžen Leopardsa, mada za sada nema potvrde da će do realizacije posla zaista i doći.

1/4 Vidi galeriju Džabari Parker u Huventudu Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Parker je pre dolaska u Partizan igrao dobro u Barseloni, što mu je bila glavna preporuka da na leto 2025. godine stigne u tim Željka Obradovića, međutim vrlo brzo je postalo jasno da dve strane nisu na istim talasnim dužinama.

Epilog je bila sve manja minutaža Parkera, a od odlaska Đoana Penjaroje Amerikanac je bio potpuno skrajnut.