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Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević imaće na raspolaganju četvoricu prvotimaca Crvene zvezde u novembarskom FIBA prozoru, potvrđeno je zvaničnim saopštenjem kluba sa Malog Kalemegdana.

Prema dogovoru koji je postignut pre dve nedelje, Vojin Medarević i Nikola Đurišić već su se priključili pripremama nacionalnog tima, dok će se preostala dvojica igrača crveno-belih reprezentaciji pridružiti naknadno.

1/10 Vidi galeriju Košarkaška reprezentacija Srbije - trening pred meč protiv Islanda Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- KK Crvena zvezda Meridianbet sa zadovoljstvom konstatuje da su se naši prvotimci Vojin Medarević i Nikola Đurišić, shodno dogovoru od pre 15 dana, priključili reprezentaciji Srbije i stavili na raspolaganje selektoru Dušanu Alimpijevuću.

Takođe, prema ranije postignutom dogovoru između predstavnika našeg kluba, sportskog direktora Miloša Teodosića i selektora reprezentacije Srbije Dušana Alimpijevića, kapiten i zamenik kapitena KK Crvena zvezda – Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac biće na raspolaganju našoj reprezentaciji za drugi meč kvalifikacija protiv selekcije Italije u Beogradu.

Tako će svi igrači koji su se našli na spisku, njih ukupno četvorica, biti deo naše reprezentacije u ovom FIBA prozoru.

KK Crvena zvezda, predsedniku,menadžmentu, kao i svim trenerima i igračima, uvek će (što smo u više navrata naglašavali) biti čast i zadovoljstvo da bude na usluzi REPREZENTACIJI SRBIJE jer je uspeh nacionalnih timova – uspeh svih nas - stoji u saopštenju Crvene zvezde.