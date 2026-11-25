CRVENA ZVEZDA SE HITNO OGLASILA ZBOG REPREZENTACIJE SRBIJE! Pročitajte saopštenje koje odjekuje, ovo su svi čekali da čuju!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević imaće na raspolaganju četvoricu prvotimaca Crvene zvezde u novembarskom FIBA prozoru, potvrđeno je zvaničnim saopštenjem kluba sa Malog Kalemegdana.
Prema dogovoru koji je postignut pre dve nedelje, Vojin Medarević i Nikola Đurišić već su se priključili pripremama nacionalnog tima, dok će se preostala dvojica igrača crveno-belih reprezentaciji pridružiti naknadno.
- KK Crvena zvezda Meridianbet sa zadovoljstvom konstatuje da su se naši prvotimci Vojin Medarević i Nikola Đurišić, shodno dogovoru od pre 15 dana, priključili reprezentaciji Srbije i stavili na raspolaganje selektoru Dušanu Alimpijevuću.
Takođe, prema ranije postignutom dogovoru između predstavnika našeg kluba, sportskog direktora Miloša Teodosića i selektora reprezentacije Srbije Dušana Alimpijevića, kapiten i zamenik kapitena KK Crvena zvezda – Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac biće na raspolaganju našoj reprezentaciji za drugi meč kvalifikacija protiv selekcije Italije u Beogradu.
Tako će svi igrači koji su se našli na spisku, njih ukupno četvorica, biti deo naše reprezentacije u ovom FIBA prozoru.
KK Crvena zvezda, predsedniku,menadžmentu, kao i svim trenerima i igračima, uvek će (što smo u više navrata naglašavali) biti čast i zadovoljstvo da bude na usluzi REPREZENTACIJI SRBIJE jer je uspeh nacionalnih timova – uspeh svih nas - stoji u saopštenju Crvene zvezde.