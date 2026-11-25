Košarkašice Crvene zvezde poražene su na svom terenu od Skija 75:85 (21:21, 18:16, 17:24, 19:24), u petom kolu Grupe B Evrolige.
Košarka
BOLAN PORAZ ZVEZDE U EVROLIGI: Skio odneo pobedu iz Beograda, crveno-bele pale pred svojim navijačima
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Najbolja kod Zvezde bila je Dastani Henderson sa 22 poena, a istakle su se i Loren Šerf sa 12 i Angela Dugalić sa 10 poena.
Skijo su predvodile Maria Konde sa 23 i Džesmi Kiz sa 17 poena.
Zvezda je druga u grupi sa tri pobede i dva poraza, a Skio je prvi sa četiri pobede i jednim porazom.
U narednom kolu, Zvezda će dočekati Galatasaraj, dok će Skio ugostiti Mehelen.
(Beta)
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