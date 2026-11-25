Slušaj vest

"Mislim da u nekim kalkulacijama nije čak dovoljna ni ta jedna pobeda. Mi njih imamo u poslednjem kolu, bilo bi tri, tri razlike između ove dve reprezentacije, a ostale bi još tri, tri utakmice da se igraju. Tako da, ima još tu dosta kalkulacija", rekao je Alimpijević novinarima u Klajpedi..

Košarkaši Srbije igraju u četvrtak od 17.30 u Klajpedi protiv Litvanije, utakmicu devetog kola Grupe J u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Alimpijević je rekao da će Litvanija imati poseban motiv posle promena na mestu selektora i u Savezu, posle nešto lošijih rezultata.

"Ovo naizgled deluje kao dobra situacija, što zapravo i jeste, ali mi moramo da konstatujemo da za nas ništa nije gotovo, jer nijedna od ove četiri selekcije neće odustati, a samo tri mogu da idu dalje. Verujem da i Bosna ima svoje motive da odigra do kraja i da pokuša da dođe do bilo kakvog većeg iznenađenja", naveo je on.

Dušan Alimpijević Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

"Moramo zaista da budemo vrlo oprezni u svim ovim utakmicama i da u sastavima u kojima nastupamo damo više nego što je naš maksimum u ovom trenutku, ne bismo li došli do pobede", dodao je selektor.

Na tabeli Grupe J Turska je prva sa svih osam pobeda i 16 bodova, Srbija ima 14, Italija 13, a Litvanija na četvrtom mestu 12 bodova. Selekcija Bosne i Hercegovine je peta sa 11 bodova, koliko ima i šestoplasirani Island.

Okupljanje pred put u Litvaniju bilo je postepeno i ograničeno, pa ekipa nije mogla na pravi način da se priprema.

"Sa dva treninga u kompletnom sastavu mi igramo protiv Litvanije. Tako da, nema tu neke prevelike pameti, osim zaista jake energije, dobrog pristupa od početka, da pokušamo tvrdo i da na tu energiju u ovom malom broju dana napravimo jednu dobru utakmicu", rekao je Alimpijević.

04:56 Izjava Dušana Alimpijevića pred Litvaniju Izvor: Kurir

Govoreći o širem spisku i novim licima, Alimpijević je istakao spremnost igrača da se odmah stave na raspolaganje reprezentaciji, uprkos napornim klupskim obavezama i kratkom vremenu za oporavak.

"Ovaj spisak od 24 imena, ima puno razloga zašto je to sada ovako. Tu je četrdesetak ljudi obuhvaćeno prvobitnim, širim spiskom. Pratimo sve lige, igrače koji imaju dobre sezone u svojim klubovima, individualno, ali i timski, da njihovi timovi učestvuju u vrhovima liga u kojima se takmiče. Ali ono što je takođe mnogo važno jeste da igrači koji su u ovom trenutku ovde nisu imali nijedan jedini momenat zastoja da bi odigrali ovaj period za Srbiju", rekao je on.

"Ovo su ljudi koji su odmah pristali, koji su odmah rešili da dođu, bez bilo kakvih nagovora, pregovora, žrtvujući za sebe ta tri, četiri dana u kojima bi telo moglo da se oporavi posle ovih napornih sezona. Puno respekta za sve koji su došli u ovom prozoru, koji je, ja slobodno mogu da kažem, ovo je sigurno ubedljivo najspecifičniji prozor do sada, u smislu broja treninga koji možemo da obavimo zajedno", dodao je selektor.

00:29 Trening košarkaša Srbije pred Litvaniju Izvor: Kurir

Na pitanje da li će igrači Partizana biti u sastavu za Litvaniju, selektor je odgovorio odrično i rekao da oni nisu ni bili planirani.

"Mi smo pozivali ljude koji su bili van rostera, pozivali smo ljude koji su imali jedan dan više ne bi li bili sa ekipom i pozivali smo i neke ostale koji se nisu pojavljivali na nekim prethodnim prozorima, ali o tome ćemo sve kada se završe kvalifikacije. Mnogo mi je važna bolja, pozitivnija atmosfera u komunikaciji. I meni kao selektoru u ovom trenutku je mnogo lakša komunikacija sa svim ovim igračima, konkretno za ove novembarske prozore, poredeći sa prethodnim novembarskim prozorima", naveo je Alimpijević.