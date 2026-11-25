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Košarkašku reprezentaciju Slovenije će do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sa klupe predvoditi Domen Zevnik, koga je Savez imenovao za privremenog selektora, pošto Barselona više neće dozvoliti Aleksandru Sekuliću da istovremeno vodi dve ekipe.

Sekulić je pre dolaska u Sloveniju obavestio rukovodstvo Saveza da mu njegov klub Barselona više neće dozvoliti da deluje u dvostrukoj ulozi, kao trener kluba i selektor reprezentacije, saopštio je Košarkaški savez Slovenije.

Rukovodstvo Saveza je imenovalo trenera Krke iz Novog Mesta Domena Zevnika za privremenog selektora, do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

On će debitovati u petak od 20 časova u utakmici protiv Finske u Celju. Tri dana kasnije Slovenija će igrati na gostujućem terenu protiv Mađarske.

Sloveniji su potrebne dve pobede kako bi zadržala šanse za Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. ; Kako je prenela Radio-televizija Slovenije, španski klub Baskonija neće dozvoliti mladom slovenačkom košarkašu Stefanu Joksimoviću da igra za reprezentaciju.