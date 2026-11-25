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Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je kapiten Srbije Luka Mitrović.

"Za nas je bitna utakmica, za njih verovatno još bitnija. Nemaju mnogo prava na kiks. Igramo protiv Litvanije, u Litvaniji. U kakvom god sastavu oni nastupili, možemo da ih očekujemo izuzetno motivisane, uz verovatno jako dobru podršku sa tribina. Moramo da odgovorimo na njihov intenzitet, koji će sigurno, naročito na početku utakmice, biti izuzetno visok. Moramo da odigramo hrabro, bez straha, bez prevelikog pritiska i da pokušamo da dođemo do povoljnog rezultata", rekao je Mitrović.

Kapiten Srbije svestan je koliko je teško selektoru Dušanu Alimpijeviću da iz reprezentativnog prozora u prozor sklapa ekipu i uspostavlja potrebnu hemiju.

"Imam osećaj da u svakom prozoru nekako krećemo ispočetka, jer smo svaki put u drugačijem sastavu i iznova prolazimo kroz iste stvari. Velika želja postoji, a onda, u tako kratkom periodu, kada postoji velika želja, postoji i velika mogućnost za pravljenje grešaka. To je potpuno normalno, ali moramo da pokušamo da ih kontrolišemo, jer će oni sigurno biti jako agresivni i kažnjavaće svaku našu grešku. Pored velike želje, moramo da pokažemo dozu strpljenja, iskustva i kvaliteta koji svakako imamo", istakao je iskusni košarkaš.

Prema njegovim rečima, zbog kratkog vremena za pripremu taktička uigranost neće biti na nivou na kojem je tokom standardnih reprezentativnih ili klupskih akcija.

"Taktika sigurno ima manju ulogu nego u nekim regularnim okolnostima, kada imate duži period priprema. Važan je trenutak inspiracije, ali i dodatni napor koji je potrebno uložiti da se nadoknadi neuigranost. Sve to što nam nedostaje vrlo lako može da se nadoknadi dobrom energijom i agresivnošću, naročito u fazi odbrane. U napadu moramo da igramo hrabro", objasnio je kapiten Srbije.