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Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača koji će danas od 17.30 časova izaći na parket protiv Litvanije u Klaipedi.

Podsetimo, Orlovi od 17.30 časova gostuju Litvaniji u Klaipedi, u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Kataru.

Na konačnom spisku nema Vojina Medarevića! Košarkaš Crvene zvezde dobio je poziv za ovu reprezentativnu akciju, ali neće biti u sastavu za važan duel na gostovanju Litvaniji.

Orlove će predvoditi Aleksa Avramović, a među 12 izabranih nalaze se još Dušan Miletić, Stefan Momirov, Balša Koprivica, Petar Kovačević, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Nikola Đurišić, Jovan Novak, Andrej Lučić, Filip Barna i iskusni Luka Mitrović.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pred Srbijom je izuzetno važan meč, pošto bi eventualna pobeda protiv Litvanije predstavljala veliki korak ka plasmanu na Mundobasket.