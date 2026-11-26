ALIMPIJEVIĆ PRESEKAO! Ovih 12 igrača izaći će na teren protiv Litvanije, u sastavu nema centra Zvezde!
- Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za duel Srbije protiv Litvanije u Klaipedi, koji počinje danas u 17.30 časova.
- Na spisku nema Vojina Medarevića, a reprezentaciju će predvoditi Aleksa Avramović uz iskusnog Luku Mitrovića i ostale izabrane igrače.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača koji će danas od 17.30 časova izaći na parket protiv Litvanije u Klaipedi.
Podsetimo, Orlovi od 17.30 časova gostuju Litvaniji u Klaipedi, u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Kataru.
Na konačnom spisku nema Vojina Medarevića! Košarkaš Crvene zvezde dobio je poziv za ovu reprezentativnu akciju, ali neće biti u sastavu za važan duel na gostovanju Litvaniji.
Orlove će predvoditi Aleksa Avramović, a među 12 izabranih nalaze se još Dušan Miletić, Stefan Momirov, Balša Koprivica, Petar Kovačević, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Nikola Đurišić, Jovan Novak, Andrej Lučić, Filip Barna i iskusni Luka Mitrović.
Pred Srbijom je izuzetno važan meč, pošto bi eventualna pobeda protiv Litvanije predstavljala veliki korak ka plasmanu na Mundobasket.
Posle gostovanja u Klaipedi, reprezentaciju Srbije u nedelju očekuje novi izazov. Orlovi će u Beogradskoj areni od 19 časova dočekati Italiju, u drugom meču ovog kvalifikacionog prozora.