LITVANIJA ODREDILA 12 IGRAČA ZA MEČ PROTIV SRBIJE! Evroligaški aduti spremni za Orlove, Alimpijevića čeka ŽESTOK ISPIT u Klajpedi!
- Srbija danas gostuje Litvaniji u Klajpedi u važnom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
- Litvanci su odredili 12 igrača, a najveća opasnost za Orlove dolazi iz spoljne linije i pod košem.
- Dušan Alimpijević poveo je 13 košarkaša, a za duel neće biti prijavljen Vojin Medarević.
Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje jedan od najvažnijih izazova u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine!
Orlovi danas gostuju Litvaniji u Klajpedi, a domaćin je već odredio 12 igrača na koje računa u duelu sa izabranicima Dušana Alimpijevića.
Litvanci će pred svojim navijačima pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena, a na raspolaganju će imati sastav sa nekoliko veoma poznatih imena. Reč je o košarkašima koji imaju značajno iskustvo u evropskoj košarci i koji godinama predstavljaju važan deo nacionalnog tima.
Selektor Dainius Adomaitis odlučio je da za okršaj sa Srbijom računa na sledeće košarkaše:
Augustas Marčulionis, Ignas Brazdeikis, Deividas Sirvidis, Marek Blaževič, Laurinas Birutis, Ignas Sargiunas, Gitis Radzevičius, Margiris Normantas, Dovidas Giedraitis, Gabrielius Maldunas, Gitis Masiulis i Osvaldas Olisevičius.
Posebnu pažnju odbrane Srbije moraće da privuku igrači iz spoljne linije. Ignas Brazdeikis i Deividas Sirvidis predstavljaju ozbiljne pretnje, dok Osvaldas Olisevičius važi za veoma opasnog šutera. Tu je i Margiris Normantas, koji može da donese čvrstinu i agresivnost na obe strane terena.
Organizacija igre poverena je Augustasu Marčulionisu, sinu legendarnog Šarunasa Marčulionisa, dok će Dovidas Giedraitis imati važnu ulogu u defanzivnom pritisku na protivničke bekove.
Ništa manje ozbiljna prepreka Srbiju ne očekuje ni u reketu. Laurinas Birutis i Marek Blaževič donose visinu i snagu pod košem, a podršku će imati od Gabrieliusa Maldunasa, Gitisa Radzevičiusa i Gitisa Masiulisa.
Jasno je da „Orlove“ u Klajpedi očekuje fizički zahtevna utakmica, u kojoj će borba za skok, kontrola reketa i čvrstina u odbrani imati ogroman značaj.
I Alimpijević odredio roster
Sa druge strane, selektor Srbije Dušan Alimpijević u Litvaniju je poveo 13 košarkaša, ali će samo njih 12 dobiti priliku da zaigraju.
Za duel sa Litvancima neće biti prijavljen Vojin Medarević, koji će tako propustiti ovaj važan kvalifikacioni okršaj.
Srbiju, dakle, čeka ozbiljan ispit na gostovanju, a pobeda u Klajpedi mogla bi da bude veoma važna u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.