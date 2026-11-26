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Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje jedan od najvažnijih izazova u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine!

Orlovi danas gostuju Litvaniji u Klajpedi, a domaćin je već odredio 12 igrača na koje računa u duelu sa izabranicima Dušana Alimpijevića.

Litvanci će pred svojim navijačima pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena, a na raspolaganju će imati sastav sa nekoliko veoma poznatih imena. Reč je o košarkašima koji imaju značajno iskustvo u evropskoj košarci i koji godinama predstavljaju važan deo nacionalnog tima.

Selektor Dainius Adomaitis odlučio je da za okršaj sa Srbijom računa na sledeće košarkaše:

Augustas Marčulionis, Ignas Brazdeikis, Deividas Sirvidis, Marek Blaževič, Laurinas Birutis, Ignas Sargiunas, Gitis Radzevičius, Margiris Normantas, Dovidas Giedraitis, Gabrielius Maldunas, Gitis Masiulis i Osvaldas Olisevičius.

Posebnu pažnju odbrane Srbije moraće da privuku igrači iz spoljne linije. Ignas Brazdeikis i Deividas Sirvidis predstavljaju ozbiljne pretnje, dok Osvaldas Olisevičius važi za veoma opasnog šutera. Tu je i Margiris Normantas, koji može da donese čvrstinu i agresivnost na obe strane terena.

Organizacija igre poverena je Augustasu Marčulionisu, sinu legendarnog Šarunasa Marčulionisa, dok će Dovidas Giedraitis imati važnu ulogu u defanzivnom pritisku na protivničke bekove.

Ništa manje ozbiljna prepreka Srbiju ne očekuje ni u reketu. Laurinas Birutis i Marek Blaževič donose visinu i snagu pod košem, a podršku će imati od Gabrieliusa Maldunasa, Gitisa Radzevičiusa i Gitisa Masiulisa.

Jasno je da „Orlove“ u Klajpedi očekuje fizički zahtevna utakmica, u kojoj će borba za skok, kontrola reketa i čvrstina u odbrani imati ogroman značaj.

I Alimpijević odredio roster

Sa druge strane, selektor Srbije Dušan Alimpijević u Litvaniju je poveo 13 košarkaša, ali će samo njih 12 dobiti priliku da zaigraju.

Za duel sa Litvancima neće biti prijavljen Vojin Medarević, koji će tako propustiti ovaj važan kvalifikacioni okršaj.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Srbiju, dakle, čeka ozbiljan ispit na gostovanju, a pobeda u Klajpedi mogla bi da bude veoma važna u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.