Košarkaški klub Orlando objavio je da je potpisao ugovor sa Kevinom Porterom Džuniorom, pet nedelja nakon što se ovaj igrač razišao sa Milvokijem.
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Porter Džunior bi mogao da donese dodatnu efikasnost ekipi Orlanda, kojoj zbog povrede skočnog zgloba nedostaje zvezda tima, krilo Paolo Bankero.
Klub nije objavio detalje Porterovog ugovora.
Kevin Porter Džunior Foto: Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia, Patrick McDermott / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
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Ovaj 26-godišnji košarkaš je prošle sezone u dresu Baksa na 38 utakmica prosečno beležio 17,4 poena, 7,4 asistencije, 5,2 skoka i 2,2 ukradene lopte. Ostvario je deset dabl-dabl i dva tripl-dabl učinka.
Porter je tokom šest sezona u NBA ligi, na ukupno 309 utakmica, imao prosek od 14,4 poena, 4,9 asistencije i 4,3 skoka. Ranije je nastupao za Klivlend, Hjuston i Los Anđeles Kliperse.
Spekulisalo se prethodnih dana da bi mogao da pojača Denver Nagetse i pridruži se Nikoli Jokiću, ali do toga ipak nije došlo.
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