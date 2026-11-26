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Porter Džunior bi mogao da donese dodatnu efikasnost ekipi Orlanda, kojoj zbog povrede skočnog zgloba nedostaje zvezda tima, krilo Paolo Bankero.

Klub nije objavio detalje Porterovog ugovora.

1/4 Vidi galeriju Kevin Porter Džunior Foto: Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia, Patrick McDermott / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Ovaj 26-godišnji košarkaš je prošle sezone u dresu Baksa na 38 utakmica prosečno beležio 17,4 poena, 7,4 asistencije, 5,2 skoka i 2,2 ukradene lopte. Ostvario je deset dabl-dabl i dva tripl-dabl učinka.

Porter je tokom šest sezona u NBA ligi, na ukupno 309 utakmica, imao prosek od 14,4 poena, 4,9 asistencije i 4,3 skoka. Ranije je nastupao za Klivlend, Hjuston i Los Anđeles Kliperse.

Spekulisalo se prethodnih dana da bi mogao da pojača Denver Nagetse i pridruži se Nikoli Jokiću, ali do toga ipak nije došlo.

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