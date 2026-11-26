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Lebron Džejms ne namerava da prepusti presto!

Iako je zagazio u 42. godinu života, jedan od najboljih košarkaša svih vremena nastavlja da radi ono što je godinama izgledalo gotovo nemoguće - pomera granice NBA lige i pokazuje da za njega vreme očigledno ide nekim drugim tokom!

Popularni Kralj predvodio je Filadelfiju do pobede nad Majami Hitom rezultatom 111:104, a utakmicu je završio sa 25 poena, 12 asistencija i deset skokova. Međutim, brojke nisu bile jedina stvar zbog koje se o njemu priča širom Amerike.

Džejms je sa 41 godinom i 330 dana postao najstariji košarkaš u istoriji NBA lige koji je ostvario tripl-dabl! Tako je još jednom popravio sopstveni rekord i dodatno učvrstio status jednog od najvećih igrača koje je košarka ikada imala.

Ovo je bio njegov 126. tripl-dabl u karijeri, ali prvi otkako nosi dres Filadelfije. Ispred njega na večnoj listi igrača sa najviše tripl-dablova nalaze se samo Rasel Vestbruk, Nikola Jokić, Oskar Robertson i Medžik Džonson.

1/5 Vidi galeriju Lebron Džejms protiv Indijane Foto: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

14 poena u nizu, pa potez za pamćenje!

Posebno se izdvojila njegova neverovatna serija u drugoj četvrtini. Džejms je tada vezao 14 poena za Filadelfiju, pogađao trojke sa velike udaljenosti i potpuno podigao publiku na noge.

Jedan od šuteva pogodio je sa gotovo 11 metara, a zatim je usledila i prepoznatljiva proslava uz muziku i oduševljenje navijača.

Ni tu nije bio kraj njegovoj košarkaškoj predstavi. U nastavku utakmice izveo je spektakularno dodavanje za V. Džej Edžkomba, kada je sa svoje polovine terena poslao loptu pravo u ruke saigraču za atraktivno zakucavanje.

Deseti skok uhvatio je minut i 44 sekunde pre kraja utakmice, čime je kompletirao istorijski tripl-dabl. Publika u Filadelfiji ustala je na noge i velikim aplauzom pozdravila legendarnog košarkaša.

"Ako im je potrebno da povremeno izvadim superherojsku odoru iz ormara, i dalje mogu to da uradim", poručio je Džejms posle utakmice.

A zanimljivo je i šta je pre ovog susreta rekao trener Majamija Erik Spolstra, koji je sa Lebronom sarađivao tokom njegovog perioda u Hitu.

"Vreme uvek pobedi. Ali trenutno mu Lebron žestoko uzvraća udarac", slikovito je opisao Spolstra.

Maksi i Lebron zaustavili Janisa

Filadelfija je do pobede stigla i zahvaljujući Tajrisu Maksiju, koji je utakmicu završio sa 30 poena. Na drugoj strani, Janis Adetokumbo bio je najefikasniji u Majamiju sa 32 poena i 14 skokova, ali ni njegova odlična partija nije bila dovoljna.

Filadelfija je tako prekinula niz od sedam uzastopnih pobeda Majamija i stigla do učinka 15-4, čime je zadržala prvo mesto na Istoku.

Domaćin je pritom igrao bez Džoela Embida, koji je propustio drugi uzastopni meč zbog bolesti, dok je Džejlen Braun napustio utakmicu nakon prvog poluvremena zbog problema sa zadnjom ložom.

Lebron je preuzeo odgovornost i još jednom pokazao da i u petoj deceniji života može da bude čovek odluke.

Posebno je impresivno što će 30. decembra proslaviti 42. rođendan, a već sada je uspeo da popravi rekord koji je ranije tokom godine sam postavio.

Kralj, izgleda, još ne planira da siđe sa trona!