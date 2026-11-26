Slušaj vest

Nikola Jokić posmatrao je okršaj Kolorado Avalanša i Montreal Kanadijensa, a slavni NHL klub nije propustio priliku da se pohvali dolaskom jednog od najboljih košarkaša današnjice!

Srpski košarkaški as ponovo je bio u centru pažnje u Denveru, ali ovog puta ne zbog majstorija na parketu! Nikola Jokić iskoristio je priliku da uživa u hokeju, sportu koji već godinama sa velikom pažnjom prati, a njegov dolazak na utakmicu izazvao je oduševljenje domaćih navijača.

Hokejaški klub iz Denvera nije propustio priliku da se pohvali slavnim gostom, pa je na zvaničnim profilima na društvenim mrežama objavio fotografije srpskog centra sa tribina.

Uz fotografije je stigla i zanimljiva poruka:

"Nikola Jokić, dokazani ljubitelj hokeja!"

I nije ovo prvi put da se dvostruki NBA MVP nađe u publici tokom utakmica Avalanša. Jokić je već godinama redovan gost na mečevima ekipe iz Kolorada, a često ga možemo videti tik uz klizalište ili na tribinama kako uživa u hokejaškim majstorijama.

Amerikanci oduševljeni Srbinom

Koliko je Jokić omiljen među navijačima Avalanša najbolje pokazuje scena iz februara 2024. godine.

Tada je Nikola na utakmicu protiv Vankuver Kanaksa došao sa ćerkom Ognjenom, a kada se njegovo lice pojavilo na velikom ekranu, čitava dvorana počela je da skandira: „MVP! MVP!“

Zanimljivo je i da Denver ima velike sportske zvezde u oba takmičenja – Jokića u NBA ligi i Nejtana Makinona u NHL-u. Makinon je svojevremeno govorio pohvalno o srpskom košarkašu, ističući koliko ga inspiriše njegov pristup poslu i profesionalizam.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jasno je da Jokić nije samo košarkaška zvezda u Koloradu. Srbin je osvojio srca navijača Denvera, a čini se da mu je mesto među ljubiteljima hokeja odavno rezervisano!