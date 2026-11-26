JOKIĆ SE POJAVIO NA TRIBINAMA I BACIO AMERE U TRANS! Klub se omah oglasio zbog Srbina, reakcije na prestaju! (FOTO)
- Nikola Jokić gledao je meč Kolorado Avalanša i Montreal Kanadijensa, a klub iz Denvera se pohvalio njegovim dolaskom na društvenim mrežama.
- Srpski centar je godinama redovan gost na utakmicama Avalanša, a navijači ga u Denveru dočekuju sa velikim oduševljenjem.
Nikola Jokić posmatrao je okršaj Kolorado Avalanša i Montreal Kanadijensa, a slavni NHL klub nije propustio priliku da se pohvali dolaskom jednog od najboljih košarkaša današnjice!
Srpski košarkaški as ponovo je bio u centru pažnje u Denveru, ali ovog puta ne zbog majstorija na parketu! Nikola Jokić iskoristio je priliku da uživa u hokeju, sportu koji već godinama sa velikom pažnjom prati, a njegov dolazak na utakmicu izazvao je oduševljenje domaćih navijača.
Hokejaški klub iz Denvera nije propustio priliku da se pohvali slavnim gostom, pa je na zvaničnim profilima na društvenim mrežama objavio fotografije srpskog centra sa tribina.
Uz fotografije je stigla i zanimljiva poruka:
"Nikola Jokić, dokazani ljubitelj hokeja!"
I nije ovo prvi put da se dvostruki NBA MVP nađe u publici tokom utakmica Avalanša. Jokić je već godinama redovan gost na mečevima ekipe iz Kolorada, a često ga možemo videti tik uz klizalište ili na tribinama kako uživa u hokejaškim majstorijama.
Amerikanci oduševljeni Srbinom
Koliko je Jokić omiljen među navijačima Avalanša najbolje pokazuje scena iz februara 2024. godine.
Tada je Nikola na utakmicu protiv Vankuver Kanaksa došao sa ćerkom Ognjenom, a kada se njegovo lice pojavilo na velikom ekranu, čitava dvorana počela je da skandira: „MVP! MVP!“
Zanimljivo je i da Denver ima velike sportske zvezde u oba takmičenja – Jokića u NBA ligi i Nejtana Makinona u NHL-u. Makinon je svojevremeno govorio pohvalno o srpskom košarkašu, ističući koliko ga inspiriše njegov pristup poslu i profesionalizam.
Jasno je da Jokić nije samo košarkaška zvezda u Koloradu. Srbin je osvojio srca navijača Denvera, a čini se da mu je mesto među ljubiteljima hokeja odavno rezervisano!