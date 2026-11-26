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Promena vlasti posle 14 godina, mogla bi da donese i velike promene u srpskom sportu, posebno kada je reč o najvećim srpskim klubovima.

Aleksandar Vučić je poručio da Crvena zvezda i Partizan više neće dobijati novac od države koliko je dobijala do sada.

Gostujući na televiziji Informer, on je otkrio da bi, posebno košarkaški klubovi, od naredne sezone mogli da imaju ozbiljne probleme.

"Naravno da neće dobiti više novca. I Zvezda i Partizan od sledeće godine, posebno košarkaški klubovi, moći će da beru kožu na šiljak. Ali uopšte ne žalim zbog toga, ako me to već pitate", rekao je Vučić i dodao:

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Sam sam kriv što sam ih razmazio i što smo ih mi razmazili. Svojim odnosom, poštovanjem koji smo pokazivali, novcem koji smo davali. Mnogo novca, to je bila dobra promocija zemlje. Ali su, ako su za jednu stvar u pravu ovi sa plenuma, to je dobijali su mnogo više od onoga što su bili rezultati. Da budemo sasvim iskreni. I jedni i drugi".

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