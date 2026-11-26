SAŠA OBRADOVIĆ SELEKTOR SRBIJE? Da li bi nekadašnji trener Crvene zvezde bio dobar za tu poziciju? Evo šta je on poručio...
Trener Hapoela iz Jerusalima Saša Obradović govorio je o mogućnosti da jednog dana preuzme košarkašku reprezentaciju Srbije i sedne na selektorsku klupu.
Iskusni stručnjak gostovao je u podkastu "Euro Insiders", gde je dobio pitanje da li sebe u budućnosti vidi na mestu selektora nacionalnog tima, koji trenutno predvodi Dušan Alimpijević.
Obradović nije želeo da ulazi u velike najave, niti da otkriva da li postoji konkretna želja da jednog dana preuzme reprezentaciju. Ipak, svojim odgovorom ostavio je otvorena vrata za takav scenario.
- Mislim da mi to trenutno nije u fokusu. Srbija ima dobrog, sjajnog trenera i verujem da će imati mnogo uspeha u budućnosti. Ako se to jednog dana dogodi, dogodiće se. Moj glavni cilj je da uvek postavljam kratkoročne ciljeve i fokusiram se na ono što mogu odmah da rešim. Sada je to sutrašnji trening i trudim se da ga odradimo na najbolji mogući način. Šta god da dođe posle toga, doći će. Naravno, moj odgovor nije ni da ni ne - poručio je Obradović.
Njegove reči jasno pokazuju da u ovom trenutku ne razmišlja o selektorskoj funkciji, već je maksimalno posvećen obavezama u Hapoelu. Ipak, nije zatvorio mogućnost da se jednog dana nađe na klupi Srbije.
BONUS VIDEO: