- Mislim da mi to trenutno nije u fokusu. Srbija ima dobrog, sjajnog trenera i verujem da će imati mnogo uspeha u budućnosti. Ako se to jednog dana dogodi, dogodiće se. Moj glavni cilj je da uvek postavljam kratkoročne ciljeve i fokusiram se na ono što mogu odmah da rešim. Sada je to sutrašnji trening i trudim se da ga odradimo na najbolji mogući način. Šta god da dođe posle toga, doći će. Naravno, moj odgovor nije ni da ni ne - poručio je Obradović.