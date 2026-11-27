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Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Litvanije u Klaipedi rezultatom 97:78, ali je u večeri koju bi Orlovi što pre želeli da zaborave zablistalo jedno novo ime - Lazar Stefanović!

Košarkaška reprezentacija Srbije, kvalifikacije za Mundobasket Foto: FIBA

Mladi košarkaš Igokee debitovao je za seniorsku reprezentaciju Srbije i odmah pokazao da bi mogao da bude veoma značajan adut Dušana Alimpijevića u budućnosti. U svom prvom nastupu za A tim postigao je 14 poena i bio drugi najefikasniji igrač naše selekcije, odmah iza Alena Smailagića, koji je utakmicu završio sa 24 poena.

Nije bilo lako debitovati baš protiv Litvanije, i to u gostima, u atmosferi u kojoj su domaćini od početka nametnuli žestok ritam. Srbija je imala problema u napadu, zaostajala je tokom većeg dela susreta, ali je Stefanović pokazao da se ne plaši velikih izazova.

Posebno se istakao u trećoj četvrtini, kada su Orlovi pokušali da se vrate u utakmicu. Njegovi poeni pomogli su Srbiji da priđe na samo šest poena zaostatka, 58:64, i nakratko unese neizvesnost u duel. Ipak, Litvanci su uz pomoć arbitara odbili nalet i na kraju stigli do ubedljive pobede.

Rezultat nije bio onakav kakav su navijači priželjkivali, ali je Alimpijević dobio razlog za zadovoljstvo - još jednog mladog igrača koji je pokazao da može da odgovori reprezentativnom izazovu.

Igokea je pun pogodak – Stefanović igra košarku karijere

Ono što je Stefanović pokazao protiv Litvanije nije slučajnost. Njegove igre u dresu Igokee ove sezone jasno pokazuju zbog čega se našao na radaru selektora.

U ABA ligi je posle osam odigranih utakmica prosečno beležio 15,1 poen, 4,1 skok i 3,8 asistencija za nešto više od 28 minuta na parketu. Još impresivniji je njegov učinak u FIBA Ligi šampiona, gde je na četiri utakmice prosečno postizao 18,5 poena, uz četiri skoka i 2,5 asistencije.

1/4 Vidi galeriju Košarkaš Igokee i reprezentativac Srbije, Lazar Stefanović Foto: Vostárek Josef / ČTK / Profimedia

Posebno je impresivna njegova napadačka raznovrsnost. Stefanović može da poentira iz prodora, pogodi sa distance, ali i da preuzme odgovornost u organizaciji igre. Nije samo klasičan strelac - ume da uključi saigrače i kreira prednost za ekipu.

Upravo je takav profil igrača veoma zanimljiv Alimpijeviću, koji je u novembarskom prozoru dobio priliku da proveri nekoliko novih imena.

Od Partizanove škole do Amerike, a onda povratak na regionalnu scenu

Lazar Stefanović rođen je 27. aprila 2002. godine u Beogradu, visok je 201 centimetar i igra na pozicijama beka i krila.

Košarkaški put započeo je u omladinskoj školi Partizana, gde je proveo period od 2018. do 2021. godine. Potom je odlučio da karijeru nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je proveo četiri godine u NCAA ligi.

Prve dve sezone igrao je za Univerzitet Juta, a zatim je 2023. godine prešao na UCLA, jedan od najpoznatijih košarkaških programa u Americi. Tokom četiri godine na koledžu odigrao je ukupno 130 utakmica, uz prosek od 8,5 poena, 3,5 skokova i 1,6 asistencija.

Nakon završetka američke epizode vratio se u Srbiju i obukao dres FMP-a. U ABA ligi je u sezoni 2025/26 prosečno postizao 11,6 poena, uz 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici.

Njegove dobre partije nisu prošle nezapaženo, pa je u junu 2026. godine potpisao višegodišnji ugovor sa Igokeom. Dolazak u Laktaše pokazao se kao odličan potez - dobio je značajnu ulogu, slobodu u igri i prostor da pokaže koliko može.

1/8 Vidi galeriju Lazar Stefanović Foto: Printskrin/Instagram

"Iskreno, očekivao sam poziv"

Posle debija protiv Litvanije, Stefanović nije krio zadovoljstvo zbog prilike koju je dobio, iako je poraz pokvario utisak.

"Velika čast. Mnogo hvala treneru Alimpijeviću. Mnogo sam zahvalan i srećan što sam dobio poziv. Daću sve od sebe da nastavim ovim putem i budem još bolji", poručio je mladi košarkaš.

Zanimljivo je da nije bio iznenađen pozivom u nacionalni tim.

"Da budem iskren, očekivao sam poziv", rekao je Stefanović.

I nije teško razumeti zbog čega. Partizanova škola, četiri godine američke košarke, dobre partije u FMP-u, pa odlična sezona u Igokei – sve je to vodilo ka pozivu u seniorsku reprezentaciju.

Srbija je u Klaipedi izgubila, ali je dobila novo ime na koje bi navijači u narednom periodu trebalo da obrate pažnju. Lazar Stefanović je tek počeo reprezentativnu priču, a debi sa 14 poena pokazao je da ima šta da ponudi Orlovima.