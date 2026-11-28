Košarka
POZNAT JOŠ JEDAN UČESNIK MUNDOBASKETA! Australija razbila Iran i obezbedila kartu za Svetsko prvenstvo!
- Australija je pobedila Iran i obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo.
- Tim je tako postao još jedan učesnik Mundijala.
Slušaj vest
Košarkaška reprezentacija Australije obezbedila je plasman na Svetsko prvenstvo pošto je danas na neutralnom terenu u Maleziji pobedila Iran rezultatom 84:67.
Australija je tako posle domaćina Katara, Kanade i Turske postala četvrta selekcija koja je osigurala plasman na šampionatu koji će se igrati od 27. avgusta do 12. septembra sledeće godine.
Popularni "kenguri" su osigurali igranje na Mundobasketu tri kola pre kraja azijskih kvalifikacija pošto imaju maksimalnih devet pobeda, četiri više od Irana i Jordana koji na trećem i četvrtom mestu imaju skor 5-4.
Prethodna vestSledeća vest
Reaguj
Komentariši