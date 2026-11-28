Srpski košarkaš Nikola Jokić požalio se na povredu na meču u kom su Denver Nagetsi pobedili Jutu.

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Denver Nagetsi savladali su Jutu u meču odigranom u okviru NBA kupa rezultatom 120:107, ali su i pored toga ostali bez plasmana u narednu rundu ovog takmičenja.

Nikola Jokić odigrao je odlično, bio je raspoložen za asistencije i susret je završio na granici tripl-dabla sa 17 poena, devet skokova i 15 asistencija. Ipak, sve je zabrinuo srpski as kada je u jednom trenutku pao na parket i požalio se na povredu.

Uz bolnu grimasu uhvatio se za nogu, a onda je par puta protresao i delovalo je da se oseća bolje. Da li je povreda lakša ili ozbiljnija, ostaje da se vidi. Pogledajte kako je sve to izgledalo...

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici između Jute i Denvera?

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu Džez na gostovanju rezultatom 120:107, čime su se iskupili za loše izdanje protiv Dalasa i stigli do 11. ovosezonske pobede (skor 11-6). Ipak, treći trijumf u NBA kupu i nova dominantna partija Nikole Jokića, nisu bili dovoljni za plasman u četvrtfinale ovog takmičenja.

Ekipa iz Kolorada je takmičenje u svojoj grupi A na Zapadu završila na drugoj poziciji, ali je u poretku drugoplasiranih timova zbog slabije koš-razlike ostala iza San Antonija i Minesote.

Nagetsi su sjajno otvorili susret i poveli sa 24:10, ali je domaćin već na startu druge deonice preokrenuo rezultat na 31:29. Tokom druge i treće četvrtine viđena je rezultatska klackalica, uz blagu kontrolu tempa od strane košarkaša Jute.

Džez je u poslednjoj deonici imao prednost od 102:97, ali je tada usledio furiozan odgovor gostiju. Denver je najpre poveo sa 108:104, a nakon što je domaćin prišao na samo poen zaostatka (108:107), Nagetsi su na krilima sjajnog Džamala Mareja napravili seriju 12:0 i prelomili meč u svoju korist.

Džamal Marej je odigrao izuzetnu poentersku partiju i meč završio sa 36 poena i pet skokova, dok je Nikola Jokić ostao na korak od novog tripl-dabla sa 17 poena, devet uhvaćenih lopti i 15 asistencija.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Srpskog centra nije najbolje služio šut iz igre (7/19), pa se u poslednjem kvartalu prvenstveno posvetio pronalaženju saigrača, iako je i sam u tom periodu dodao sedam poena. Jokić je za tri poena šutirao 2/3, sa linije slobodnih bacanja 1/2, a zabeležio je i po dve ukradene i izgubljene lopte.

Veliku podršku tandemu Nagetsa pružio je Kristijan Braun sa 20 poena i osam skokova. Sa druge strane, u redovima Jute najefikasniji su bili Kejšon Džordž sa 25 poena, četiri skoka i četiri asistencije, te Derin Piterson koji je dodao 20 poena i pet skokova.

Nakon ovog poraza Juta ostaje na pretposlednjem mestu Zapadne konferencije sa učinkom 3-17. Sezona se za Denver nastavlja u noći između nedelje i ponedeljka, kada ih očekuje mali srpski derbi protiv Toronto Reptorsa, koje sa klupe predvodi Darko Rajaković.

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