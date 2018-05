(UŽIVO) CRNO-BELI U NOVOM SADU: Vojvodina - Partizan (18.00)

– Za nama je pet mečeva, a isto toliko ispred do kraja ligaškog dela. Vojvodina je u Beogradu pokazala da ume da bude nezgodan rival i sa tom mišlju idemo u Novi Sad. Imamo prednost u visini na svim pozicijama, kvalitet je na našoj strani, ali to moramo da pokažemo na terenu. Do sada smo pokazivali oscilacije u igri koje moramo da svedemo na najmanju meru – rekao je trener crno-belih Nenad Čanak.



Partizan je u dvorani “Aleksandar Nikolić” protiv Vojvodine slavio 90:67. Mladi bek crno-belih Aleksandar Aranitović napominje da borbenost ne sme da izostane.



– Igramo u ritmu u kom je utakmica na svaka tri dana i nema mnogo vremena za odmor i pripremu. Ipak, naša je obaveza da uvek budemo na maksimumu i ne dovodimo sebe u nezgodne situacije tokom utakmice. Favoriti smo, ali to moramo i da dokažemo na terenu – istakao je Aranitović.



