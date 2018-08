ČOVIĆ JE HTEO DA UNIŠTI PARTIZAN! Ostoja Mijailović žestoko isprozivao prvog čoveka Zvezde!

Mijailović je istakao da poštuje Zvezdu i njene igrače, ali ne krije da ne postoji nikakva komunikacija sa ljutim rivalom.

"Poštujem Zvezdu i njene igrače kao naše najveće rivale, ali nemamo nikakvu komunikaciju. Od nas imaju sportsko poštovanje, a što se tiče njihovog predsednika nemamo nikakvu saradnju. Mnoge stvaru koje on radi ne podržavam. Ne mislim na one u svom klubu, nego tamo gde se podudaramo, poput ABA lige. Neću da dozvolim da se Partizan kažnjava za izjave koje su potpuno benigne, a da predsednika Crvene zvezde ne kažnjavaju za komunikaciju tokom ABA plej-ofa koju ne znam ni kako bih nazvao. Da su se tada koristile propozicije o kažnjavanju na pravedan i pošten način, ABA liga bi mogla godinu dana da živi samo od kazni Čoviuću i Bokanu. To je ono što šteti i Partizanu. Želeli su da ne bude više jak, unazadili su ga organizaciono i finansijski. Danas to nije više tako, opet imamo ime i prezime", rekao je Mijailović za Blic.

Prvi čovek crno-belih ne krije optimizam pred start nove sezone.

"Ova sezona je presudna za sudbinu Partizana. Vratili smo dobar deo duga, ali nas očekuje da naredne tri ili četiri godine vraćamo godišnje 500.000 evra. Taj reprogram mora da se poštuje. Nećemo izgubiti na kvalitetu, bićemo konkurentni u ABA ligi. Videćemo hoćemo li imati sportske sreće. ABA liga će biti nikada jača. Radićemo u stilu Partizana, nećemo ići po svaku cenu napred, nećemo da dovodimo igrače koji su na zalasku karijere. Radimo dosta na skautingu, pravimo pametne ugovore. Cilj koji smo odredili na početku prošle sezone bio je da popunimo roster mladim, perspektivnim igračima. Iscrpili smo domaće tržište, a tek se onda okrenuli svetu, odnosno igračima koji nisu imali sreće. Takvim igračima Partizan je odskočna daska u karijeri. Klub od njih mora da profitira, kako rezultatski, tako i finansijski", rekao je Mijailović.

