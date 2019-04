NEBOJŠA ČOVIĆ JE KRIV ZA LINČ, PLJUVANJE I PONIŽAVANJE: Predsednik Budućnosti izneo teške optužbe na račun prvog čoveka Zvezde!

Prvi čovek Podgoričana opisao je dešavanja u Beogradu.

- Imajući u vidu da se od početka plej-ofa nisam oglašavao saopštenjima ni prozivkama bilo koje vrste, ovom prilikom ću izneti stav o prethodnim dešavanjima, u želji da izađem u susret brojnim zahtevima i pokažem poštovanje prema sportskoj javnosti koja to od nas očekuje.

Predsednik Budućnosti čestitao je Zvezdi, ali je doveo u pitanje uslove odgiravanja susreta.

- Čestitam Crvenoj Zvezdi na zasluženoj pobedi, bez obzira na nesportsku atmosferu koja je vladala na utakmici i šikaniranje kroz koje je naš klub prošao, a gde se postavilo pitanje da li je uopšte moguće igrati u takvim uslovima

- Na žalost, pozivanje na linč i verbalno nasilje od strane pedesetak ekstremnih navijača iza naše klupe, zaduženih za vređanje, ponižavanje, gađanje, pljuvanje, guranje igrača u tunelu, unošenje nervoze, stvaranje psihološkog pritiska, bilo je delegirano i instruirano od strane Nebojše Čovića.

- Čovek kojeg i čiju porodicu poznajem niz godina, podstiče i učestvuje u skandiranju protiv mene. To je izazvalo nevericu ne samo kod mene, nego i kod kompletne sportske javnosti i saglasni smo u jednom, a to je da je u toj situaciji najviše ponižen upravo on. Svojim ponašanjem je dokazao nedostatak kontrole nad svojim postupcima, nedostatak profesionalnog i ljudskog dostojanstva.

- Želim da razumem uzroke takvog ponašanja, dugo sam o njima razmišljao i tražio razloge koji ga mogu bar u nekoj meri opravdati. Došao sam do zaključka da između nas postoji velika i suštinska razlika. Ja dajem košarci, a on uzima od nje. Ja ulažem u naš klub, a u njegovom slučaju je sasvim drugačije - egzistencija njega i njegove porodice direktno zavisi od kluba i mi se ni na koji način ne možemo upoređivati. Zbog svojih ličnih interesa, Čović vrši intezivan uticaj na hiljade navijača Crvene Zvezde, upravlja njima motivisan ličnim ciljevima.

- Imajući u vidu da smo prošle godine bili izloženi medijskoj hajci, prozivkama, neosnovanim optužbama raznim vidovima pritisaka iza kojih stoji Nebojša Čović, obratili smo se ABA ligi, smatrajući da je u velikoj meri odgovorna kada su ova dešavanja u pitanju, time što prošlogodišnje ponašanje, iznošenje neistina i govor mržnje nisu adekvatno kažnjeni. To se ne sme tolerisati ni

Nebojši Čoviću, ni Draganu Bokanu, niti bilo kome od predsednika klubova.

foto: Starsport©

- U susret utakmici koja nas očekuje u Podgorici, suočeni smo sa velikom tenzijom. Atmosfera je naelektrisana ali ćemo sve uraditi da ne budemo domaćini na način na koji je to Crvena Zvezda sebi dozvolila. Dešavanja u Pioniru su nam dodatno otežala organizaciju meča u Podgorici jer su navijači Budućnost veoma iziritirani.

Za kraj je usledila poruka navijačima Budućnosti i Nebojši Čoviću.

- Ovim putem pozivam naše navijače na fer i korektno navijanje, onako kako nam dolikuje i na način koji pokazuje da klubom i navijačima ne može i ne sme manipulisati jedan čovek, vođen ličnim i prizemnim razlozima. Budućnost je više od toga. O razlozima provokacija koje mi upućuje Nebojša Čović on i ja ćemo razgovarati prilikom zasedanja Skupštine ABA lige.

Podsetimo, treća utakmica finalne serije plej-ofa ABA lige između Budućnosti i Crvene zvezde zakazana je za 17. april od 19 časova.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir