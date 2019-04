GROBARI ĆE BITI SREĆNI: Još jedan ljubimac navijača Partizana razmišlja o povratku

Povremeni reprezentativac Srbije je između ostalog rekao da bi voleo da karijeru završi u dresu beogradskih crno-belih.

– Sa Partizanom je bilo kontakata tokom leta, ali u tom trenutku nismo uspeli da postignemo dogovor. Jako mi je drago što Partizan pokazuje da je stao na noge, što je opet jedan od najjačih timova u regionu i nadam se da će to brzo krunisati i povratkom u Evroligu. To je klub u kojem sam doživeo neke od najlepših košarkaških momenata, tim za koji odmalena navijam, tako da bi mi bilo drago da odigram barem još jednu sezonu u Partizanu.

Tepić je najbolje partije u karijeri pružao upravo u Partizanu, kod trenera Duška Vujoševića.

– Dule je trener kod kojeg sam proveo pet prelepih sezona i koji je najviše uticao na mene kao igrača i čoveka. On o meni, ali i o ostalim igračima nije brinuo samo na terenu, već i van njega. Nakon toliko vremena mogu da kažem da smo postali i prijatelji, da se redovno čujemo i iako on to zna – i ovim putem mogu da mu poželim da što pre reši zdravstvene probleme i da se na neki način vrati košarci, jer je to ono gde pripada.



Tokom FIBA prozora, vratio se u reprezetnaciju Srbije, sa kojom je izborio plasman na Svetsko prvenstvo.



– Drago mi je što smo uspeli da se plasiramo na Svetsko prvenstvo i pored jako čudnog sistema takmičenja. Srbija tamo i pripada. Nadam se da ćemo sakupiti najjači sastav i u tom slučaju mislim da s pravom možemo da se nadamo medalji.



