NENAD KRSTIĆ: Srbije se opet svi plaše! U moje vreme nije bilo tako

Kako kaže, uživa u porodičnoj idili, ima svoj privatni biznis, ali se i dalje trudi da je u toku košarkaških zbivanja.

-Trenutno sebe ne vidim u košarci. Jednostavno sam čovek po prirodi mozda suviše realan, ali nisam navalentan sa druge strane. Bio sam košarkaš, u duši sam sportista, jednostavno ne smatram ako sam bio dobar igrač, da ću biti dobar funkcioner. Iz tih razloga niti se guram, niti me ko zove, ne volim da se namećem. Trenutno nemam takve ambicije, i mislim da je još rano za takve planove – istakao je Krstić i nastavio:

- Pre tri sezone sam završio karijeru, sada sam fokusiran na moju decu, posvećen sam njima. Takođe imam destileriju i vođenje tog posla me baš opušta.

Nekadašnji NBA igrač osvrnuo se i na ABA ligu, smatrajući da je regionalna liga dobra radi viših interesa.

- Generalno gledajući, mislim da je ABA liga dobra, bez obzira na to što je prethodnih godina bilo nekih priča da je loša po srpsku košarku. Mislim da ima kvalitet, siguran sam da to može još bolje, odlična je i za mlade igrače. Dobra je i za Amerikance koji dolaze prvi put u Evropu, pa da im to bude odskočna daska za nastavak karijere. Ima primera da su dolazili košarkaši sa koledža, igrali u ovom takmičenju, posle toga napravili odlične karijere. Sa te strane ABA liga ima dobru reputaciju. Možda fali da dobije još jedno mesto u Evroligi, ali o tom potom. Ako gledamo iz ugla naše kosarke, sigurno je unazadila domaću ligu, ali zarad viših ciljeva smatram da je ABA liga potrebna. Crvena zvezda i Partizan imaju više jačih utakmica, baš kao i ostale ekipe.

Bivši centar smatra da je regionalno takmičenje dobro i za mlade igrače, kako bi napravili odlične karijere u budućnosti.

- Mislim da im mnogo znači. Sad sam pomenuo ako neki mladi košarkaš igra u Partizanu ili Zvezdi, njemu znači da igra na nekim "vrućim" gostovanjima, da igra protiv nekih evroligaških ekipa. Najbolji pokazatelj u ovoj sezoni je Budućnost. Lep primer je i Mega gde su mlađi igrači brže sazrevali, stasavali, nego što bi to bio slučaj nastupajući u srpskoj ligi. To se može reći i za Hrvatsku, Sloveniju – istakao je Krstić.

foto: Privatna Arhiva

Košarkaška legenda priznao je da mu se od mladih igrača koji su ove sezone igrali u ABA ligi najviše dopada Goga Bitadze.

- Reč je o košarkašu koji ima veliki potencijal. Mislim da u finalnoj seriji nije imao dobre role, ali radi se o kvalitetnom igraču. To je jedan od razloga zašto je dobro da se igra u ABA ligi, jer on možda u Megi, kasnije Budućnosti ne bi imao prilku da igra toliko kvalitetne utakmice, da nije bio ovog takmičenja, a opet ima prostora da napreduje, trenira i da radi sve što je potrebno. On je najbolji primer zašto je Aba liga dobra stvar.

Krstić se osvrnuo i na svoju bogatu karijeru, napominjući da mu je žao što nije osvojio Evroligu i zlato sa Srbijom.

-Sa ove distance mislim da sam mogao više, ali lako je sada imati naknadnu pamet. Činjenica je da sam tokom karijere imao dosta problema sa povredama, čak možda neke stvari nisam uradio kako je trebalo, ali to je život. Ostaje žal sto nisam osvojio Evroligu, iako sam na fajnal-foru bio tri puta. Sedam godina sam bio u NBA, da sam taj period bio u Evropi, možda bih i to takmičenje osvojio. Druga stvar za kojom žalim je ta što sa reprezentacijom Srbije nisam osvojio zlato. Igrao sam u tranzitnom periodu, ali možda nije bilo ni realno u tim okolnostima. Ipak, više žalim za Evroligom – priznao je Krstić.

Krstić ipak ističe da su on, kao i ostali igrači predvođeni selektorom Dudom Ivkovićem vratili veru u srpsku košarku, koja je u jednom periodu bila u velikoj krizi.

- Seleketor Duda Ivković i još neki ljudi oko reprezentacije koji su nevidljivi javnosti, pravi su heroji, koji su se stvarno trudili da vrate Srbiju u sam vrh svetske košarke. Poslednji rezultati na velikim takmičenjima su pokazali da smo ponovo velesila. I ja sam se trudio da vratim reprezentaciji neki dug, koji sam zamislio da imam, igrao sam i povređen, bez osiguranja, i mnogih drugih strvari. I ne samo ja, već svi moji saigrači. To je za mene satisfakcija, i zbog toga svim srcem navijam za ovu ekipu. Jako mi je drago što nas svrstavaju u favorite, i da ništa ne uradimo, svi nas opet respektuju. Kad sam ja igrao to nije bio slučaj, i svi su bili motivisani da nas dobiju, a sada nas se svi plaše.



Vasa je postao odličan igrač



Nenad Krstić ima samo reči hvale za košarkaša Efesa Vasu Micića. - Vasa je čist primer discipline. Znam da je sa nekih 18 godina doživeo tešku povredu, ali je sve ove godine naporno radio, i na kraju mu se sve isplatilo. Mlad je košarkaš i jako mi je drago da igra na vrhunskom nivou, pun je samopouzdanja. Dugo smo negde i tražili naslednika za Tea, mada je on u najboljim godinama, ali u budućnosti neko će morati da preuzme njegovo mesto. Mislim da je Vasa taj koji to može to da iznese.

